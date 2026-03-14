Élections législatives : garantir les droits civiques et renforcer la confiance des électeurs

Les habitants du hameau de Ke, dans la commune de Hiên Luong, décorent les rues et ruelles de drapeaux et de fleurs en préparation de la journée électorale. Photo : Thanh Hải – VNA

Les préparatifs des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 s’intensifient dans de nombreuses localités du Vietnam.

Des régions montagneuses aux centres urbains, les autorités mettent en œuvre des mesures synchronisées afin de garantir l’exercice du droit de vote de chaque citoyen et de renforcer la confiance de la population envers les institutions.



Dans les communes montagneuses de Cuc Phuong et Phu Long, dans la province de Ninh Binh, les préparatifs avancent activement malgré les difficultés liées au relief accidenté et à la dispersion de la population. Les autorités locales ont mis en place les structures électorales conformément à la réglementation, notamment les commissions électorales, les comités électoraux et les bureaux de vote.



Le travail de sensibilisation occupe une place centrale. Les informations sur les élections sont diffusées par le système de haut-parleurs communautaires, les réunions dans les villages et les visites directes auprès des habitants. Cette approche vise à aider les électeurs, notamment ceux issus des minorités ethniques, à comprendre clairement la signification du scrutin ainsi que leurs droits et devoirs civiques.



De nombreux habitants prennent l’initiative de consulter les biographies et les programmes d’action des candidats afin de choisir des représentants capables et dignes de porter la voix et les aspirations du peuple.



À Phu Long, les électeurs expriment leur enthousiasme à l’approche de cette importante échéance politique. Ils espèrent que les futurs élus sauront jouer pleinement leur rôle de relais entre les autorités et la population, et proposer des politiques concrètes pour améliorer les conditions de vie, en particulier dans les zones montagneuses et pour les groupes vulnérables.



Dans d’autres localités, notamment dans le quartier de Xuân Hòa, dans la province de Phú Thọ, les préparatifs se poursuivent activement. L’affichage public des listes électorales et des candidats a été réalisé dans les zones centrales, permettant aux habitants de s’informer facilement avant de participer au vote.



Un point notable concerne l’Université pédagogique de Hanoï 2, où plus de 2.500 étudiants exerceront leur droit de vote directement sur le campus. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit de leur première participation à une élection. L’établissement a intensifié les activités d’information afin d’aider les étudiants à mieux comprendre le processus électoral et leurs responsabilités civiques.



Dans le quartier de Phúc Yên, où vivent de nombreux travailleurs migrants, les autorités locales ont procédé à une vérification minutieuse des listes électorales afin de garantir que tous les citoyens éligibles puissent participer au scrutin. Les responsables de quartier se rendent directement dans les foyers et les logements collectifs pour informer les habitants et faciliter leur inscription sur les listes électorales au lieu de résidence temporaire.



Grâce à l’implication active de l’ensemble du système politique et à la participation des citoyens, les préparatifs se déroulent conformément au calendrier et aux dispositions légales. Le scrutin devrait ainsi se tenir dans des conditions démocratiques, transparentes et sûres.



La journée électorale s’annonce comme un moment politique majeur, où chaque bulletin de vote contribuera à exprimer la souveraineté populaire et à consolider les institutions représentatives du pays. - VNA/VI