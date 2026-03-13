Élections législatives et locales : la génération Z se mobilise pour son premier vote

Toutes les informations des étudiants de l’Université de médecine de Vinh ont été mises à jour via l’application VNeID. Photo: VNA

Du point de vue des étudiants de la génération Z dans les universités de la province de Nghe An, les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ne constituent pas seulement une procédure administrative, mais aussi une étape marquante de la maturité civique. Pour de nombreux jeunes électeurs votant pour la première fois, chaque bulletin représente une confiance placée dans l’avenir du pays.

À l’Université de Vinh, l’atmosphère est particulièrement animée à l’approche du scrutin. Les discussions autour de la "fête de tout le peuple" se multiplient dans les amphithéâtres, les dortoirs et les groupes d’étudiants. L’établissement, qui compte plus de 19 000 étudiants, a été choisi comme bureau de vote pour la zone résidentielle du bloc 6 du quartier Truong Vinh. Dans la salle A, la liste de plus de 1 000 électeurs ainsi que les notices biographiques de 21 candidats ont été affichées.

Selon Tran Chau Thanh, directeur adjoint du Centre d'internat, une campagne d’information a été menée directement dans les chambres du campus afin d’aider les étudiants à mieux comprendre leurs droits et devoirs électoraux. Cette approche a permis de dissiper l’hésitation des primo-électeurs. Beaucoup d’entre eux prennent le temps de consulter les programmes d’action des candidats afin de faire un choix éclairé.

Des étudiants de l’Université de médecine de Vinh s’informent sur les candidats. Photo: VNA

À l’Université de médecine de Vinh, plus de 700 étudiants internes participeront au vote aux côtés des habitants du quartier voisin. L’un des points nouveaux de ce scrutin est l’utilisation d’outils numériques : les étudiants sont encouragés à utiliser l’application VNeID pour vérifier et mettre à jour leurs informations personnelles, facilitant ainsi la gestion des listes électorales.

Certains enseignants figurent également parmi les candidats aux Conseils populaires, illustrant l’engagement du milieu universitaire dans la vie publique. Pour de nombreux étudiants, cette participation renforce la confiance dans les institutions représentatives.

À l’approche du jour du vote, banderoles et affiches colorent les routes menant aux campus. Pour la génération Z, chaque bulletin déposé dans l’urne symbolise à la fois un droit et une responsabilité : celle de contribuer, dès l’âge de 18 ans, à la construction de l’avenir national. -VNA/VI