Élections législatives et locales : Ho Chi Minh-Ville organise le vote anticipé des personnels en mer

Le 26 février, malgré une pluie fine persistante, une atmosphère de ferveur civique règne dans plusieurs bureaux de vote de Ho Chi Minh-Ville, où de nombreux électeurs se mobilisent pour accomplir leur devoir civique.

Cadres, soldats et travailleurs appelés à opérer en mer sur de longues périodes participent à ce vote anticipé en vue d’élire les députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les échelons de la ville pour le mandat 2026-2031.

Cette organisation exceptionnelle concerne spécifiquement les membres de la Marine, de la Garde côtière, de la Surveillance des ressources halieutiques, ainsi que les miliciens et le personnel des entreprises pétrolières basées à Ho Chi Minh-Ville. En raison de leurs missions prolongées au large, ces citoyens ne pourront pas être présents sur la terre ferme lors de la Journée électorale nationale fixée au 15 mars.

Afin de garantir l’exercice plein et entier de leurs droits civiques, les autorités municipales ont mis en place quatre zones de vote anticipé réparties dans les quartiers de Tam Thang, Phuoc Thang et la commune de Long Son.

Les cérémonies d’ouverture se sont déroulées simultanément à 7 heures sur les sites concernés : l’aéroport de Vung Tau (quartier de Tam Thang), les sièges de la Flottille navale 129 de la Marine et de l’Escadron de surveillance des ressources halieutiques n°2 (tous deux situés dans le quartier de Phuoc Thang), ainsi que la base de la Région navale 2 (commune de Long Son). Après avoir pris connaissance des règlements, des principes et des procédures électorales, militaires, ingénieurs et travailleurs pétroliers ont procédé au dépôt de leurs bulletins.

Selon le Conseil électoral de Ho Chi Minh-Ville, la majorité de ces bureaux de vote resteront ouverts de 7 heures à 19 heures le 26 février. Seul le bureau situé à l’aéroport de Vung Tau restera opérationnel jusqu’au 14 mars afin de permettre aux employés de Vietsovpetro et de ses sous-traitants de voter juste avant leur départ vers les plateformes offshore. Le dépouillement des urnes ne sera effectué qu’après la clôture officielle du scrutin national le 15 mars, conformément à la réglementation en vigueur.

Soucieux de ne laisser aucun citoyen à l’écart du processus démocratique, les autorités ont également déployé un dispositif de vote mobile à destination des personnels déjà en poste en mer. La Région navale 2 et la Région 3 de la Garde côtière ont ainsi mobilisé trois navires transportant urnes, listes de candidats et bulletins de vote. Ces bâtiments ont quitté le port dès la matinée du 26 février pour rejoindre les plateformes DK1, les navires en service et les bateaux de pêche, garantissant ainsi la participation démocratique pleine et effective des travailleurs de la mer. -VNA/VI