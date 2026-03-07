Élections législatives et locales : Hanoï peaufine ses préparatifs pour un scrutin démocratique et sécurisé

Des électeurs consultent la liste des candidats dans la circonscription n° 13. Photo : VNA

À l’approche des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars 2026, les communes et quartiers de la capitale Hanoï finalisent de nombreuses tâches importantes afin de garantir un scrutin démocratique, conforme à la loi et sécurisé.



Dès la fin de l’année 2025, le Comité du Parti de Hanoï a publié des directives mobilisant l’ensemble du système politique pour préparer ces élections. Les travaux préparatoires sont menés selon un calendrier rigoureux, comprenant la mise en place des organes électoraux, la consultation pour la sélection des candidats, l’établissement des listes électorales et les activités de communication sur le scrutin.



Selon le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Xuan Luu, la préparation des élections ne constitue pas seulement une tâche administrative, mais aussi une mission politique majeure. Les localités doivent maîtriser les dispositions juridiques relatives aux élections et examiner de manière proactive les conditions organisationnelles afin de garantir un scrutin conforme à la loi, sûr et suscitant un large consensus au sein de la population.



Selon un rapport, la ville a créé des commissions électorales dans tous ses 126 communes et quartiers, 11 commissions électorales pour l’élection des députés de l’Assemblée nationale, 31 commissions pour le Conseil populaire municipal, 831 commissions électorales au niveau communal et plus de 4.000 bureaux de vote pour l’organisation du scrutin.

Réunion d'information et de campagne électorale des candidats au Conseil populaire municipal de Hanoï pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Après trois cycles de consultation conformément à la loi, les listes officielles des candidats ont été arrêtées, comprenant 39 candidats à l’Assemblée nationale, 205 candidats au Conseil populaire municipal et plus de 5 200 candidats aux Conseils populaires communaux. Les listes, les biographies résumées et les programmes d’action des candidats sont affichés publiquement afin que les électeurs puissent en prendre connaissance.



En parallèle, les localités préparent activement les infrastructures matérielles au service du vote. Les bureaux de vote sont installés dans des maisons de la culture, des sièges administratifs ou des lieux de réunion communautaires afin de faciliter la participation des électeurs.



Dans la commune de Doai Phuong, où la proportion d’électeurs militaires et de personnels de la défense est élevée, les préparatifs ont été engagés tôt et de manière méthodique. La commune a aménagé 45 points de vote dans des maisons culturelles des villages et dans des unités militaires.



La communication sur les élections est particulièrement renforcée à travers les médias et le système de radiodiffusion de base afin de sensibiliser les électeurs à l’importance du scrutin et à leurs droits et devoirs.



Les forces de sécurité ont également renforcé leurs dispositifs afin de prévenir tout incident et de garantir la sécurité et l’ordre social durant le processus électoral.



Grâce à des préparatifs synchronisés entre les différents niveaux administratifs, Hanoï finalise progressivement toutes les conditions nécessaires à l’organisation réussie des élections du 15 mars, appelées à devenir une véritable fête démocratique pour les habitants de la capitale. – VNA/VI