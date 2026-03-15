Élections législatives et locales : des responsables du Parti et de l'État et du FPV votent à Hanoï

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du FPV, dépose son bulletin de vote dans l'urne. Photo: VNA

Le matin du 15 mars, dans une atmosphère de ferveur nationale, les responsables du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont rejoint des millions d'électeurs à travers le pays pour élire les députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du FPV, et la vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Tra, se sont rendues au bureau de vote n°2 du quartier de Xuan Dinh, à Hanoï, pour déposer leurs bulletins de vote.

Le matin du 15 mars, dans une atmosphère de ferveur nationale, les responsables du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont rejoint des millions d'électeurs à travers le pays pour élire les députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du FPV, et la vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Tra, se sont rendues au bureau de vote n°2 du quartier de Xuan Dinh, à Hanoï, pour déposer leurs bulletins de vote.

Le le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, dépose son bulletin de vote dans l'urne. Photo: VNA

Dans le quartier de Ba Dinh, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a assisté à la cérémonie d'ouverture, avant de voter au bureau de vote n°14. Il a été suivi par le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, ainsi que de nombreux responsables, anciens responsables et vétérans.



Dans la matinée du même jour, d'autres responsables ont exercé leur droit de vote dans différents bureaux de votes: Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, dans le quartier à Dai Mo ; Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères et Le Thanh Long, vice-Premier ministre, dans le quartier de Giang Vo, et Doan Minh Huan, directeur de l'Académie politique nationale Ho Chi Minh, dans le quartier de Thanh Xuan.



Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh, vice-président du Conseil électoral national, ainsi que le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, ont voté dès 7h00 dans le quartier de Phuc Loi.



Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh, vice-président du Conseil électoral national, ainsi que le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, ont voté dans le quartier de Phuc Loi. Photo: VNA

Dans le quartier de Ngoc Ha, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai et le vice-Premier ministre Mai Van Chinh étaient également présents pour voter.



Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a voté au bureau de vote n°23 du quartier de Tu Liem tandis que Nguyen Khac Dinh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale, a assisté à la cérémonie d’ouverture et a voté au bureau de vote n°16 de la circonscription électorale n°4, dans le quartier de Cau Giay.-VNA/VI