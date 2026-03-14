Élections législatives : des mesures renforcées pour garantir sécurité et transparence

Les électeurs scannent un code QR à l’aide de leur smartphone afin de vérifier rapidement les informations relatives à leur droit de vote. Photo : VNA

Les électeurs vietnamiens se rendront aux urnes le 15 mars 2026 pour élire les députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. À cette occasion, le général de brigade Nguyen Quoc Toan, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les mesures visant à garantir un environnement sûr pour le scrutin, ainsi que sur l’utilisation des données numériques dans l’organisation des élections.



Selon lui, ces élections constituent un événement politique majeur pour le pays, organisé peu après le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti. Il s’agit d’une grande fête démocratique au cours de laquelle les citoyens exercent leur droit de choisir les représentants appelés à exprimer la volonté et les aspirations du peuple.



Afin d’assurer le bon déroulement du scrutin, le ministère de la Sécurité publique a placé la garantie de la sécurité et de l’ordre public au rang des priorités de l’ensemble des forces de sécurité au cours des premiers mois de 2026. Une sous-commission chargée de la sécurité et de l’ordre pour les élections a été mise en place, sous la direction directe d’un vice-ministre.



Les forces de sécurité ont été mobilisées pour élaborer et mettre en œuvre des plans détaillés visant à prévenir, à détecter et à traiter rapidement tout facteur susceptible d’affecter la sécurité du processus électoral. Les autorités renforcent notamment la gestion de la résidence, la supervision des étrangers, le contrôle des armes et des explosifs, ainsi que la sécurité routière et la prévention des incendies. Parallèlement, une campagne nationale de lutte contre la criminalité a été déployée afin de maintenir l’ordre public et d’empêcher toute tentative d’exploitation du processus électoral à des fins de déstabilisation.



Le général de brigade Nguyen Quoc Toan a également souligné les avancées liées à la transformation numérique dans l’organisation du scrutin. L’un des points marquants de ces élections réside dans l’exploitation du Système national de base de données sur la population et de l’application d’identification électronique VNeID, afin de renforcer la transparence et de faciliter les démarches pour les citoyens.

Le général de brigade Nguyen Quoc Toan, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA

Depuis octobre 2025, le ministère de la Sécurité publique a publié des directives relatives à l’utilisation de ces données pour l’élaboration des listes électorales et la gestion des cartes d’électeurs. Un logiciel de gestion des électeurs, alimenté par la base de données nationale sur la population, permet aux autorités de vérifier et d’actualiser les informations de manière précise et synchronisée, réduisant ainsi les erreurs telles que les doublons ou les omissions.



Grâce à l’application VNeID, les électeurs peuvent également consulter les informations relatives à leur bureau de vote, accéder à la liste des candidats et effectuer certaines démarches administratives liées à leur participation au scrutin, notamment la modification du lieu de vote ou la délivrance de certificats électroniques permettant de voter dans une autre localité.



Par ailleurs, les autorités veillent à garantir le droit de vote des citoyens placés en détention provisoire, en garde à vue ou dans des centres de désintoxication obligatoires, à condition qu’ils ne soient pas privés de leurs droits civiques par une décision judiciaire. Des dispositions spécifiques ont été prises pour organiser le vote dans ces établissements, tout en assurant le strict respect des procédures légales et des conditions de sécurité.



Selon le ministère de la Sécurité publique, ces mesures permettent non seulement d’assurer le respect strict des dispositions légales, mais aussi de refléter clairement le caractère humaniste et le principe de respect et de garantie des droits de l’homme et des droits des citoyens, contribuant ainsi à faire des élections une véritable fête démocratique de tout le peuple. -VNA/VI