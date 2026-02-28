Élections législatives : Chaque vote compte pour bâtir l’avenir commun

Des électeurs de la province de Hà Tinh consultent la liste des candidats aux élections législatives de la 16e législature et les élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Les élections législatives de la 16e législature et les élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031, fixées au 15 mars 2026, constituent un événement politique d’une grande importance nationale.



Dans un contexte marqué par le succès du 14e Congrès national du Parti et la poursuite du processus de réorganisation administrative, ces élections présentent des nouveautés significatives destinées à garantir la qualité et l’efficacité des institutions élues.



Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la députée Nguyên Thi Viêt Nga, cheffe adjointe de la délégation parlementaire de la ville de Hai Phong (Nord), a souligné que ces élections se déroulent dans un contexte exceptionnel.



Le 14e Congrès national du Parti, qui s’est achevé avec succès, a défini les grandes orientations de la nouvelle phase de développement. Parallèlement, le processus de rationalisation de la structure organisationnelle, de renouvellement de l’administration locale et de réorganisation des unités administratives visant à améliorer l’efficacité de la gestion nationale est activement promu.



Dans ce contexte, les nouveautés de ces élections ne se limitent pas à de simples ajustements techniques, mais constituent un ensemble de réformes systémiques poursuivant trois objectifs principaux : la cohésion politique et organisationnelle, la modernisation et la transparence des procédures, et la qualité substantielle des représentants élus.



Nguyên Thi Viêt Nga a souligné la fixation précoce de la date des élections comme principale nouveauté : le dimanche 15 mars 2026, soit environ deux mois plus tôt que les scrutins précédents. Les résultats devraient être annoncés le 22 mars et la première session de la nouvelle législature débutera le 6 avril afin de traiter de la formation de ses organes et de son travail législatif.



Raccourcir le délai entre le Congrès national du Parti et la première session parlementaire permettra une transition plus souple et coordonnée dans la nomination des responsables et la mise en œuvre des résolutions du Parti, réduisant ainsi les « lenteurs institutionnelles » qui créent parfois des vides politiques ou ralentissent les décisions cruciales. Cette décision optimisera la transition et son fonctionnement, a-t-elle indiqué.



Le processus électoral, de la clôture des candidatures au vote, a été raccourci de 70 à 42 jours, tout en préservant l’intégralité des garanties démocratiques. Les phases de consultation, de publication des listes et de traitement des réclamations ont été ajustées proportionnellement, ce qui exige une coordination plus étroite et une mise à jour constante des données afin d’éviter que la rapidité ne compromette la qualité.



Autre changement significatif : la diversification des moyens de contact avec les électeurs, reflet de l’esprit de l’ère numérique. Les rencontres peuvent se tenir en présentiel, en visioconférence ou selon une formule hybride, sous réserve du respect des conditions techniques et de la sécurité des informations.



Cette flexibilité élargit l’espace démocratique, facilitant la participation des électeurs vivant dans des zones géographiques étendues ou à mobilité réduite, et permet aux candidats de diffuser plus largement leurs programmes.



La députée a toutefois souligné que cet environnement numérique soulève de nouveaux défis : authenticité, transparence, égalité d’accès et, surtout, cybersécurité.



La technologie implique une responsabilité partagée : les institutions doivent concevoir des processus rigoureux, les candidats doivent respecter les règles de conduite, les médias doivent rapporter les faits avec exactitude et chaque électeur doit discerner la vérité, a-t-elle souligné.



L’application technologique s’étend à différentes phases du processus : gestion des listes électorales, surveillance du jour du scrutin et consolidation des résultats. L’intégration avec l’application VNeID est particulièrement remarquable, permettant aux électeurs de consulter, depuis leurs appareils mobiles, les informations relatives aux candidats de leur circonscription, ainsi que leurs biographies, leurs parcours professionnels et leurs programmes.



Les données électorales seront mises à jour régulièrement des bureaux de vote vers le système central, ce qui fluidifiera la circulation de l’information et allègera la charge administrative du personnel de terrain.



Nguyên Thi Viêt Nga a insisté sur le fait que cela doit s’accompagner de mesures garantissant la sécurité et l’accessibilité des données pour les groupes vulnérables, afin que la fracture numérique n’exclue personne.



Dans le contexte de la réorganisation administrative vers un modèle d’administration locale à deux niveaux, la députée a souligné que la qualité des représentants revêt une importance encore plus cruciale. Il ne s’agit pas seulement de qualifications universitaires ou de position hiérarchique, mais bien d’une combinaison de principes politiques, d’éthique du service public, de compétences professionnelles, de statut social et, fondamentalement, d’une vocation à représenter le peuple.



La composition de l’Assemblée doit refléter la diversité sociale : des représentants exclusivement dédiés aux fonctions parlementaires, des femmes, des jeunes, des représentants des minorités ethniques, des intellectuels, des travailleurs, des chefs d’entreprise et des artistes. Lorsque la qualité du représentant est au cœur du processus, les électeurs ont davantage de raisons d’avoir confiance que leur vote se traduira par une assemblée de qualité, a-t-elle déclaré.



La députée s’est dit convaincue que le succès de ces élections jettera les bases d’une nouvelle ère avec une Assemblée nationale et des Conseils populaires de meilleure qualité, capables de mettre en œuvre avec détermination et efficacité les résolutions du 14e Congrès national du Parti.



Les changements introduits témoignent d’un esprit de renouveau visant à être plus efficaces, modernes, transparents et constructifs, a-t-elle conclu.



Le déroulement ordonné et participatif de ces élections définira non seulement la composition des organes élus, mais constituera également le point de départ d’une législature appelée à promouvoir des réformes institutionnelles et des politiques qui conduiront le pays vers un développement accéléré et durable, répondant aux aspirations des citoyens dans cette nouvelle ère. – VNA/VI