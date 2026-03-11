Élections : Khanh Hoa veille à garantir le droit de vote des citoyens et des touristes

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa, Nghiem Xuan Thanh, inspecte les préparatifs électoraux au bureau de vote n°2, quartier de Bac Nha Trang. Photo : VNA

Les préparatifs des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031 battent leur plein dans l’ensemble de la province de Khanh Hoa, des quartiers urbains aux zones montagneuses.



Parallèlement à l’enthousiasme de la population, les autorités locales accélèrent les préparatifs du scrutin. Les localités procèdent notamment à la révision des listes électorales, à la préparation des infrastructures et à l’aménagement des bureaux de vote.



Selon la Commission électorale de la province de Khanh Hoa, 20 candidats se présentent aux élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale dans la province, pour 12 sièges à pourvoir.



Dans l’après-midi du 10 mars, Nghiem Xuan Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef du Comité directeur des élections de la province, a inspecté les préparatifs du scrutin dans le quartier de Bac Nha Trang.



Selon les autorités locales, les travaux de direction, de pilotage et de préparation des élections ont été mis en œuvre de manière sérieuse. La situation de la sécurité et de l’ordre social dans la localité demeure stable.



Nghiem Xuan Thanh a demandé aux autorités locales de continuer à réviser les listes électorales afin de garantir que tous les électeurs puissent exercer leur droit de vote. Une attention particulière est également accordée aux touristes se rendant à Nha Trang afin qu’ils puissent voter conformément à la réglementation.



Dans les zones montagneuses, les préparatifs des élections sont également déployés de manière proactive.



À la maison culturelle du village de Hon Lay, la Commission électorale de la commune de Trung Khanh Vinh a organisé un exercice de simulation du processus électoral. À l’issue de cet exercice, les membres des équipes électorales maîtrisent mieux les procédures et améliorent leur capacité à faire face aux situations éventuelles.



Par ailleurs, des équipes de travail ont été mises en place pour se rendre dans chaque village et chaque foyer. Dans de nombreux cas, les cadres se rendent directement dans les champs pour rencontrer les habitants et leur remettre leurs cartes d’électeur.



La fête nationale de la démocratie approche, et grâce à une préparation coordonnée des zones montagneuses aux zones urbaines et touristiques, la province de Khanh Hoa est déterminée à organiser avec succès les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031. -VNA/VI