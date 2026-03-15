Élections au Vietnam : Un levier stratégique pour concrétiser les ambitions du 14e Congrès national du Parti

Des électrices du quartier de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord). Photo: VNA

Les intellectuels et personnalités de la diaspora vietnamienne en Russie suivent de près les préparatifs des élections de l’Assemblée nationale (AN) et des Conseils populaires à tous les niveaux, un événement politique majeur pour le pays.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Russie, le docteur en économie Nguyên Quôc Hung, vice-président de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie, a estimé que l’avancement de deux mois de la date des élections par rapport à la pratique habituelle constitue une décision stratégique. Selon lui, cette mesure permettra de consolider rapidement les organes dirigeants après le 14ᵉ Congrès national du Parti et de concrétiser sans délai les objectifs ambitieux définis lors de ce congrès.

Nguyên Quôc Hung a salué le bilan de la 15ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, qu’il considère comme ayant accompli un volume de travail considérable dans un esprit législatif proactif et constructif. Selon lui, ce mandat peut être qualifié de « législature d’impulsion », marqué par l’adoption de nombreuses lois fondamentales, notamment la loi foncière, la loi révisée sur les activités immobilières et la loi sur le logement, qui constituent des piliers importants du cadre juridique du développement.

Il a également souligné la capacité d’adaptation croissante du Parlement, illustrée par l’organisation de sessions extraordinaires destinées à traiter rapidement des questions urgentes d’intérêt national. Cette approche témoigne, selon lui, d’un appareil institutionnel plus dynamique et mieux en phase avec les exigences d’une économie en transformation rapide.

Par ailleurs, le renforcement de la diplomatie parlementaire et l’attention accordée aux préoccupations des Vietnamiens résidant à l’étranger, notamment à travers des mécanismes de consultation en ligne, ont contribué à réduire la distance entre l’institution parlementaire et la communauté de la diaspora, renforçant la confiance dans un État de droit « du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Fort de son expérience dans le domaine juridique en Russie, cet expert estime que le rôle de supervision des Conseils populaires pourrait encore être renforcé, notamment dans la mise en œuvre des politiques destinées à soutenir la diaspora et à promouvoir les investissements internationaux. L’objectif, selon lui, est de garantir que les lois adoptées soient appliquées de manière cohérente et efficace dans la pratique.

Le docteur en économie Nguyên Quôc Hung, vice-président de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie. Photo: VNA

Il a par ailleurs souligné l’importance d’accélérer la numérisation des procédures administratives publiques afin de faciliter l’exercice des droits et obligations des citoyens vivant à l’étranger. Une telle évolution permettrait de réduire les obstacles liés à la distance géographique et d’assurer un accès plus transparent et plus pratique aux services publics.

Il a particulièrement insisté sur la décision d’avancer de deux mois la tenue des élections afin de finaliser rapidement la mise en place des équipes dirigeantes à la suite du 14ᵉ Congrès du Parti. Selon lui, cette mesure témoigne d’une vision stratégique et d’une grande réactivité, permettant d’éviter tout décalage temporel dans la mise en œuvre des orientations politiques.

Dans le contexte de la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et de la rationalisation de l’appareil administratif vers davantage de professionnalisme et de modernité, l’organisation anticipée du scrutin permettra aux responsables sectoriels et aux dirigeants locaux d’entrer rapidement en fonction et de mettre en œuvre leurs missions avec un sens renouvelé des responsabilités.

Nguyên Quôc Hung estime également que les réformes visant à rationaliser l’appareil administratif envoient un message fort quant à la détermination des dirigeants vietnamiens à garantir un fonctionnement fluide du système politique, sans retard ni vide institutionnel. Cette orientation contribue également à renforcer la confiance de la communauté des entrepreneurs vietnamiens en Russie dans un environnement d’investissement plus transparent et plus prévisible.

Enfin, il a souligné que la communauté vietnamienne à l’étranger nourrit de grandes attentes à l’égard des futurs élus. Ceux-ci sont appelés à jouer pleinement leur rôle de passerelle entre le pays et la diaspora, notamment en contribuant à élaborer des politiques visant à attirer les talents, à protéger les citoyens et à valoriser les ressources intellectuelles de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Selon lui, ces efforts pourraient constituer un levier important pour soutenir la croissance et contribuer à la réalisation de l’objectif d’un Vietnam prospère à l’horizon 2045. -VNA/VI