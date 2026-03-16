Élections au Vietnam : un expert argentin souligne les enjeux politiques et économiques

Le journaliste Gastón Fiorda de Radio Nacional Argentina. Photo: VNA

Le Vietnam organise le 15 mars les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026–2031. À cette occasion, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Buenos Aires a réalisé une interview avec le journaliste Gastón Fiorda de Radio Nacional Argentina, spécialiste des questions liées au Vietnam.

Évaluant l’importance de cet événement politique majeur, Gastón Fiorda a souligné que ce scrutin doit être analysé dans le contexte des orientations stratégiques définies lors du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Selon lui, ce congrès n’a pas seulement dressé le bilan des réalisations économiques et sociales du pays au cours des cinq dernières années, mais il a également fixé des objectifs et des politiques à moyen et à long terme afin de renforcer la position du Vietnam, pays à revenu intermédiaire aspirant désormais à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur.

L’expert argentin estime que la stratégie de développement actuelle du Vietnam se concentre sur plusieurs secteurs clés, notamment l’intelligence artificielle, l’énergie, la gestion et l’exploitation efficaces des ressources naturelles, ainsi que la science et la technologie. Parallèlement, le pays poursuit ses efforts pour développer des industries disposant d’avantages compétitifs sur les marchés internationaux.

Selon Gastón Fiorda, la consolidation des institutions du pouvoir d’État à travers l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux contribue à garantir le fonctionnement efficace du système politique, tout en permettant de poursuivre la mise en œuvre des orientations et des principes de gouvernance définis lors du congrès du Parti.

Il estime que le Vietnam est aujourd’hui largement apprécié par la communauté internationale pour la stabilité de son environnement politico-social, l’amélioration progressive de son cadre juridique et les nombreuses opportunités offertes au secteur privé. Associés à un vaste réseau de relations commerciales avec de grandes économies, ces facteurs permettent au pays de s’affirmer comme un partenaire fiable dans la coopération internationale, engagé dans une stratégie de développement socio-économique à long terme orientée vers une croissance durable.

Évoquant le contexte international, Gastón Fiorda a souligné que le monde traverse actuellement une période de fortes turbulences, marquée par plusieurs conflits majeurs, notamment la guerre en Ukraine et les tensions persistantes au Moyen-Orient. Toutefois, l’Asie du Sud-Est demeure globalement perçue comme une région relativement stable.

Dans ce cadre, le Vietnam maintient des relations de coopération solides avec plusieurs partenaires importants, dont la Chine et les Etats-Unis. Selon l’analyste, alors que le modèle de développement du pays continue de produire des résultats positifs, les orientations politiques fondamentales devraient être maintenues, tout en faisant l’objet d’ajustements appropriés en fonction de l’évolution des contextes national et international.

Gastón Fiorda a également salué les efforts engagés ces dernières années par le Vietnam pour réformer et réorganiser son appareil administratif, dans l’objectif de rationaliser la structure de gestion de l’État, d’améliorer l’efficacité de la gouvernance et de réduire les chevauchements institutionnels dans certains domaines.

Parallèlement, les autorités vietnamiennes ont poursuivi le renforcement des mesures de lutte contre la corruption, contribuant ainsi à accroître la discipline administrative et la transparence dans la gestion publique.

Selon l’expert argentin, ces évolutions contribuent également à créer des conditions favorables à l’organisation des élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour la période 2026–2031. Ce processus devrait permettre de consolider l’appareil dirigeant, de définir les priorités législatives pour les années à venir et d’assurer la continuité du fonctionnement stable du système politique au cours de la prochaine phase de développement du pays. -VNA/VI