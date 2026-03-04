Élections anticipées prévues dans la zone spéciale de Truong Sa

Le Conseil électoral national a autorisé la Commission électorale de la province de Khanh Hoa à organiser des élections anticipées dans certaines circonscriptions électorales de la zone spéciale de Truong Sa. Photo: VNA

Le Conseil électoral national a autorisé la Commission électorale de la province de Khanh Hoa à organiser des élections anticipées dans certaines circonscriptions électorales de la zone spéciale de Truong Sa ainsi qu’au sein de la Brigade des commandos marines 5.

Selon cette décision, le bureau de vote n°4 (au sein de la Brigade des commandos marines 5), relevant du quartier de Dong Hai, est autorisé à organiser un vote anticipé le 5 mars.

Pour les circonscriptions électorales de la zone spéciale de Truong Sa, 20 bureaux de vote situés sur les îles de cette zone sont autorisés à organiser un vote anticipé le 8 mars.

Le bureau de vote n°14 (situé dans la salle de réunion de l’île de Truong Sa) et le bureau de vote n°01 (situé dans la salle de réunion de la Brigade 146), relevant de la zone spéciale de Truong Sa, organiseront le scrutin le 15 mars, date fixée pour les élections nationales.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nghiem Xuan Thanh, également chef du Comité de pilotage des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux dans la province de Khanh Hoa, a demandé aux autorités locales de continuer à réviser, mettre à jour et ajuster les listes des électeurs afin de garantir le droit de vote des citoyens.

Selon la Commission électorale de Khanh Hoa, tous les 65 communes, quartiers et zones spéciales de la province ont affiché la liste complète de plus de 1,6 million d’électeurs, conformément à la loi. La province a approuvé 1.123 bureaux de vote correspondant à 1.123 équipes électorales locales.

Le Conseil électoral national a publié la liste de 20 candidats dans les quatre circonscriptions électorales de la province de Khanh Hoa pour élire 12 députés à l’Assemblée nationale de la 16e législature (dont 7 résidant et travaillant localement et 5 présentés par le niveau central).

Pour le Conseil populaire provincial (mandat 2026-2031), 108 candidats briguent 67 sièges, tandis que 2.317 candidats se présentent pour 1.392 sièges dans les Conseils populaires communaux. – VNA/VI