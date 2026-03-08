Élections 2026 : inspection des préparatifs du scrutin à Dat Mui (Ca Mau)

Le vice-président de l’Assemblée nationale Tran Quang Phuong (à droite) inspecte les préparatifs électoraux au bureau de vote n°1 (hameau Kenh Dao, commune de Dat Mui). Photo : VNA

Le 8 mars, une délégation de l’Assemblée nationale conduite par son vice-président Tran Quang Phuong a inspecté les préparatifs des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2026-2031 dans la commune de Dat Mui, province de Ca Mau.



Selon la Commission électorale de la commune de Dat Mui, la localité compte actuellement 14.553 électeurs. Afin de bien préparer le scrutin, la Commission électorale communale a organisé des sessions de formation destinées aux équipes électorales et aux sous-comités spécialisés sur les procédures électorales. À ce jour, les travaux liés à l’impression des bulletins de vote et à la préparation des documents nécessaires au scrutin ont également été achevés et distribués aux équipes électorales.



Afin de garantir une sécurité absolue pour les élections, la police communale et le commandement militaire local ont élaboré des plans et des mesures visant à assurer l’ordre public et la sécurité sociale avant et pendant la journée électorale.



La délégation de l’Assemblée nationale a évalué que la direction et la mise en œuvre des préparatifs par la commune avaient été menées de manière précoce et méthodique, témoignant d’une forte détermination et d’un sens élevé des responsabilités. En particulier, dans la zone de Hon Khoai, les préparatifs ont été renforcés afin d’organiser un vote anticipé le 13 mars.



À Dat Mui, la délégation a également inspecté le bureau de vote n°1 situé dans le hameau Kenh Dao. Le vice-président de l’Assemblée nationale Tran Quang Phuong y a directement examiné et guidé le fonctionnement du bureau de vote.



Il a demandé à la Commission électorale communale de poursuivre la révision des procédures afin de garantir un scrutin sûr, rigoureux et conforme aux exigences fixées.



Après avoir inspecté les préparatifs électoraux à Dat Mui, la délégation s’est rendue rendre visite et encourager les cadres et soldats du commandement du Corps d’armée 12 participant à la construction de projets nationaux majeurs dans la province de Ca Mau. Saluant l’esprit de travail déterminé des unités, Tran Quang Phuong a souligné que ces projets constituaient des ouvrages nationaux importants pour le développement socio-économique, la défense, la sécurité et les relations extérieures dans la région la plus méridionale du pays. -VNA/VI