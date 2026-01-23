Nouvelles
Élection de la Commission centrale du contrôle du PCV pour son 14e mandat
Les résultats de l'élection ont été annoncés par Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, au nom du Présidium du 14e Congrès national du Parti, lors de la séance de clôture qui s'est tenue plus tôt dans la journée.
Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique et président de la Commission du contrôle du Comité central pour son 13e mandat, a été réélu président de la Commission pour son 14e mandat, avec le soutien de neuf vice-présidents. La Commission compte également 13 autres membres. - VNA/VI