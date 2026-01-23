Élection de la Commission centrale du contrôle du PCV pour son 14e mandat

Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique et président de la Commission du contrôle du Comité central pour son 14e mandat. Photo: VNA



La Commission du contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam, composée de 23 membres, a été élue le 23 janvier pour son 14e mandat.

Les résultats de l'élection ont été annoncés par Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, au nom du Présidium du 14e Congrès national du Parti, lors de la séance de clôture qui s'est tenue plus tôt dans la journée.

Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique et président de la Commission du contrôle du Comité central pour son 13e mandat, a été réélu président de la Commission pour son 14e mandat, avec le soutien de neuf vice-présidents. La Commission compte également 13 autres membres. - VNA/VI