Élargissement de la coopération Vietnam–États-Unis dans les hautes technologies et l’énergie

Dans l’après-midi du 2 février, le ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, chef de la délégation de négociation du Vietnam, a eu une séance de travail avec Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État américain chargé de la croissance économique, de l’énergie et de l’environnement.

La séance de travail s’est déroulée en marge du 6ᵉ cycle de négociations de l’Accord commercial réciproque équitable et équilibré Vietnam–États-Unis, a-t-on appris du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le 5 février.

Les deux parties ont procédé à des échanges approfondis sur les grandes orientations visant à promouvoir la coopération économique bilatérale. Elles ont convenu que l’élargissement de nouveaux piliers de coopération, à forte valeur ajoutée et à caractère approfondi, contribuerait à consolider les bases à long terme des relations économiques Vietnam–États-Unis.

Le sous-secrétaire d’État Jacob Helberg a souligné l’intérêt des États-Unis pour le renforcement de la coopération avec le Vietnam dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle (IA), les technologies numériques, l’énergie, les chaînes d’approvisionnement et de nouveaux modèles de coopération économique.

La partie américaine a exprimé son intérêt et proposé que le Vietnam soutienne les projets d’investissement au Vietnam dans le secteur des hautes technologies dans les temps à venir.

Pour sa part, Le Manh Hung a affirmé que le Vietnam prenait note et appréciait hautement les propositions de coopération innovantes émanant des États-Unis, notamment l’idée de soutenir les entreprises américaines investissant au Vietnam dans le domaine des hautes technologies.

Il a souligné que le Vietnam considère la coopération en matière de chaînes d’approvisionnement avec les États-Unis comme un pilier stratégique dans le processus d’amélioration de sa position au sein des chaînes de valeur mondiales. Il a également exprimé le souhait de promouvoir une coopération plus concrète dans les domaines des hautes technologies, de la production, de l’énergie, de l’aérospatiale et de l’économie verte. Le Vietnam se dit prêt à accroître ses importations de produits de haute technologie en provenance des États-Unis, contribuant ainsi à un équilibre commercial harmonieux, durable et mutuellement bénéfique.

Concernant l’avancement des négociations commerciales bilatérales, le ministre par intérim vietnamien a réaffirmé que le Vietnam poursuivait résolument une approche fondée sur le dialogue et la coopération, et qu’il avait démontré un niveau d’ouverture très attractif pour les exportations américaines. Il a souhaité conclure rapidement l’Accord commercial réciproque, afin d’instaurer un cadre stable et prévisible pour les entreprises et les investisseurs des deux pays.

À l’issue de la rencontre, les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers et de renforcer la coordination tant au niveau politique que technique, afin de promouvoir de nouvelles orientations de coopération à caractère stratégique, concret et efficace, contribuant positivement au développement stable et durable des relations économiques Vietnam–États-Unis. - VNA/VI