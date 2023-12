Élargissement de la coopération entre les jeunes vietnamiens et cambodgiens

Dans l'après-midi du 12 décembre, à Hanoï, le premier secrétaire du Comité central (CC) de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre du Cambodge Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam.

Soulignant que la jeunesse est le pilier et le facteur important de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a déclaré que le lien entre le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et la Commission de la jeunesse du Parti du peuple cambodgien (PPC) jouait un rôle important dans le renforcement et la promotion des bonnes relations entre les deux pays.

Le Premier ministre Hun Manet a affirmé qu'il prêtait toujours attention à la jeune génération et soutenait les activités d'échange et de coopération entre les jeunes vietnamiens et cambodgiens.

Bui Quang Huy a exprimé sa conviction que, sous la direction et l'attention profondes du Premier ministre Hun Manet, les jeunes générations du Vietnam et du Cambodge continueraient à élargir les activités de coopération et d'échange, contribuant ainsi à préserver et à cultiver la solidarité et l'amitié entre les peuples et les jeunes des deux pays.

Il a souhaité que Hun Manet et les hauts dirigeants du Parti et de l'État des deux pays continuent de prêter attention au renforcement de l'éducation des jeunes des deux pays sur l’amitié traditionnelle Vietnam-Cambodge ; créent les conditions permettant aux jeunes et aux organisations de jeunesse vietnamiennes et cambodgiennes de continuer à s'unir, à se resserrer et à se soutenir mutuellement lors des activités d’échanges multilatérales. - VNA.VI