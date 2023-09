Élargir les marchés d'exportation d'herbes médicinales vietnamiennes

Avec une source variée et abondante d'herbes médicinales, le Vietnam a d’énormes potentiels pour la développer en tant qu'un secteur économique, a souligné Vu Ba Phu, directeur du l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d'une conférence intitulée "Promouvoir l’exportation de cannelle, d'anis et d'herbes médicinales » organisée le 28 septembre par la Vietrade.



Vu Ba Phu (au centre), directeur du l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce lors de la conférence. Photo : VNA Actuellement, le Vietnam compte environ 150.000 hectares de cannelle, soit 17% de la plantation mondiale. En particulier, le Vietnam est le troisième producteur et exportateur mondial de cannelle en termes de production, après l’Indonésie et la Chine. En plus, la cannelle et l'anis vietnamiens sont largement consommés dans de nombreux pays de l'Asie du Sud telles que l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan ; de l'Asie de l'Est comme le Japon, Taiwan (Chine) et la République de Corée ; et les États-Unis et les pays de l'Union européenne.

Avec la tendance croissante de la demande en matières premières dans les industries alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques... et la signature de nombreux accords de libre-échange, les produits vietnamiens à base de cannelle et d'anis ont davantage de motivation pour se développer. En fait, la valeur des exportations vietnamiennes de cannelle et d'anis n'a cessé d'augmenter au fil des ans et a atteint environ 276 millions de dollars en 2022.

Outre l'Inde, le Pakistan et l'Italie, la cannelle vietnamienne est populaire aux États-Unis. Do Ngoc Hung, conseiller commercial du Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, a informé qu’en 2022, le chiffre d'affaires des exportations de cannelle du Vietnam vers ce marché avait atteint environ 50 millions de dollars, soit 35 % du chiffre d'affaires total des importations de cannelle des Etats-Unis.

Alors, il a souligné la nécessité d'assurer des superficies de matières premières, cultivées selon les normes biologiques ; de renforcer les liens entre entreprises – agriculteurs – agences de gestion ; de renforcer la communication sur la valeur de la cannelle à travers les médias, les réseaux sociaux et les canaux de distribution, notamment la participation aux foires internationales.

Pour que la cannelle et les produits médicinaux vietnamiens puisent pénétrer le Canada et l'Amérique, le Bureau commercial dans ces régions prévoit de participer au 21e Salon international canadien de l'alimentation et de l'innovation (SIAL) qui se tiendra à Montréal au Canada à la mi-mai 2024 (le plus grand événement commercial annuel de l'industrie alimentaire en Amérique du Nord) et au Salon des aliments nutritionnels CHFA à Vancouver au début avril 2024.