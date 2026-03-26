Élargir la coopération Vietnam-Russie grâce aux liens avec la région de Tioumen

Les participants à la réunion. Photo : moit.gov.vn

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang a reçu le 25 mars à Hanoï, Andrey Vadimovich Panteleev, vice-gouverneur de la région de Tioumen (Russie). La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang a reçu le 25 mars à Hanoï, Andrey Vadimovich Panteleev, vice-gouverneur de la région de Tioumen (Russie).

Accueillant la délégation de Tioumen, la responsable vietnamienne a réaffirmé l’importance accordée au développement des relations avec la Russie, notamment dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’énergie. Elle a souligné le rôle croissant des coopérations décentralisées dans le renforcement des relations bilatérales.

Le vice-gouverneur a présenté une délégation composée d’entreprises actives dans l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières, la fabrication d’équipements, le raffinage pétrochimique et les services techniques liés à la chaîne de valeur énergétique.

Il a indiqué que ces secteurs constituent des atouts majeurs de Tioumen et a exprimé le souhait de trouver des partenaires vietnamiens afin de développer des projets d’investissement, de production, de transfert de technologies et de chaînes d’approvisionnement, ainsi que de renforcer la coopération touristique, notamment dans le tourisme thermal.

Accueillant favorablement ces propositions, la vice-ministre Phan Thi Thang a mis en avant le fort potentiel de coopération entre les entreprises des deux parties, en particulier dans l’industrie, l’énergie et la formation de ressources humaines techniques. Elle a fait remarquer que, compte tenu des atouts de Tioumen dans les industries pétrolières, gazières et énergétiques, et des besoins concrets de coopération des entreprises vietnamiennes, il existe encore un potentiel important pour développer la connectivité et mettre en œuvre des projets concrets.

Dans cet esprit, elle a encouragé la région de Tioumen à intensifier les échanges directs avec les agences, les entreprises et les établissements de formation vietnamiens. Elle a également chargé le Département du développement des marchés étrangers de coordonner et de faciliter les rencontres entre la délégation de Tioumen et le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PVN) ainsi que l'Université d'industrie de Ho Chi Minh-Ville afin d'explorer les opportunités de coopération dans les domaines concernés.

À cette occasion, la vice-ministre a invité les autorités et les entreprises de Tioumen à participer à l’événement Vietnam International Sourcing 2026, prévu du 3 au 5 septembre à Ho Chi Minh-Ville, afin de renforcer les connexions et identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

En conclusion, elle s’est déclarée convaincue que, sur la base des liens d’amitié traditionnels entre le Vietnam et la Russie, la coopération avec la région de Tioumen continuera de se développer de manière plus substantielle et efficace.

Située dans l’Oural, la région de Tioumen couvre environ 160 000 km² et occupe une position stratégique en Sibérie occidentale. Elle dispose d’importantes ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz, et présente un fort potentiel de développement industriel et énergétique. -VNA/VI