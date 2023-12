Elaboration d’un plan pour préserver le site Ganh Da Dia à Phu Yen

Le 4 décembre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision n° 1570/QD-TTg approuvant la tâche de formuler un plan pour préserver, réparer et restaurer le site paysager national spécial Ganh Da Dia, district de Tuy An, province de Phu Yen.

Le Ghênh Da Dia ou Ganh Da Dia est une merveille géologique de la province de Phu Yên (Centre). Situé à quelque 40 km au nord de la ville de Tuy Hoà, en bord de mer, ce site se trouve sur le territoire administratif de la commune d’An Ninh Dông, district de Tuy An.

D’une longueur de 200 m pour 50 m de large, l’endroit pittoresque propose un paysage sensationnel façonné par une géologie quelque peu capricieuse.

Ces amas de rochers prismatiques empilés sont de véritables bijoux naturels, qui peuvent évoquer tour à tour des escaliers en pierre ou encore des nids d’abeilles. Ici, les touristes découvrent non seulement la beauté de ce site, mais aussi la culture et les traditions des pêcheurs locaux. Il faut noter par ailleurs que cette roche volcanique est utilisée dans la fabrication de maisons, de tables, d’étables et de poulaillers, ou encore de tombes, de planchers et autres trottoirs… Au fil du temps et malgré que les locaux l’exploitent, ce chef-d’œuvre de la nature perdure, pour le plus grand bonheur des visiteurs qui parfois viennent de loin pour l’admirer.-VNA/VI