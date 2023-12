Élaboration du dossier de candidature de la Réserve mondiale de biosphère du plateau de Kon Tum à soumettre à l'UNESCO

Le Comité populaire de la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) a proposé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de soutenir techniquement l'élaboration d'un dossier de candidature de la Réserve mondiale de la biosphère du plateau de Kon Tum à soumettre à l'UNESCO.

Selon la proposition du Comité populaire provincial de Kon Tum, la Réserve mondiale de biosphère du plateau de Kon Tum comprend la zone centrale de la réserve naturelle de Ngoc Linh et du parc national de Chu Mom Ray, qui abrite un écosystème diversifié avec de nombreuses espèces rares d'animaux et de plantes répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et du monde nécessitant une protection prioritaire.

Une reconnaissance par l'UNESCO en tant que réserve mondiale de biosphère contribuera à plus efficacement à la protection des forêts, à la conservation de la nature et de la biodiversité dans la province de Kon Tum.

Le Vietnam est considéré comme un pays riche en biodiversité, avec de nombreuses zones répondant aux critères pour être reconnu comme réserve de biosphère. À la mi-octobre, le Vietnam comptait 11 sites du patrimoine mondial, se classant 2e en la matière en Asie du Sud-Est . -VNA/VI