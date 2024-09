Efforts de relancer le tourisme dans les localités du Nord touchées par le typhon Yagi

Nettoyage d'une plage à Ha Long (province de Quang Ninh) après le typhon Yagi.

Actuellement, les localités du Nord déploient d’inlassables efforts pour surmonter les dégâts causés par le typhon Yagi, les crues et les inondations, rétablir progressivement la vie à la normale, y compris les activités touristiques.



Dans la province de Quang Ninh, le 13 septembre, le Comité de gestion de la baie d’Ha Long a autorisé la reprise des services touristiques dans les endroits éligibles. Les ports internationaux de croisière d'Ha Long et de Tuan Chau sont de nouveau opérationnels et ont accueilli des milliers de passagers.



Dans la province de Lao Cai, de nombreux endroits ont subi de graves glissements de terrain et de nombreuses routes ont été endommagées. Cependant, la ville de Sa Pa (à Lao Cai) a rapidement réparé les incidents et remis en état les attractions touristiques et les établissements d'hébergement. Depuis le 13 septembre, les attractions touristiques locales sont rouvertes. Le Comité populaire de Sa Pa leur a demandé d'assurer une sécurité absolue aux touristes. A ce jour, Sun World Fansipan Legend a accueilli des centaines de visiteurs. Plusieurs autres destinations à Sa Pa ont également rouvert leurs portes à partir du 14 septembre.



Dans la ville de Hai Phong, les touristes peuvent acheter des billets pour passer la nuit à bord de navires dans les baies de l'archipel de Cat Ba depuis le 12 septembre. Les établissements d'hébergement les moins touchés par le typhon ont pu accueillir des invités tandis que ceux les plus touchés sont en cours de d’être réparés pour pouvoir bientôt reprendre leurs activités.



À Hanoï, les travaux visant à surmonter les impacts du typhon ont également été menés rapidement. De nombreuses attractions touristiques ont repris leurs activités, telles que la cité impériale de Thang Long, la citadelle de Co Loa, la prison de Hoa Lo (Maison Centrale à Hanoï), le Temple de la littérature...



Les attractions touristiques gravement impactées sont encore en cours de réparation, telles que le Musée de Quang Ninh, le Centre d'exposition et de planification de Quang Ninh, la zone de divertissement Sunworld Ha Long, la zone de divertissement Sunworld Ha Long, la zone touristique internationale de Tuan Chau et des sites dans les zones suburbaines de Hanoï.



Afin que le tourisme se rétablisse rapidement, le directeur de l’agence de voyage VietSense, Nguyen Van Tai, a déclaré qu'il fallait une intervention drastique de la part des localités et une coopération de la communauté pour retrouver rapidement la vie normale. En outre, il est nécessaire de continuellement mettre à jour les informations sur les activités et les destinations touristiques éligibles à l’accueil des visiteurs.



Sur ce sujet, le directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), Ha Van Sieu, a suggéré que les entreprises touristiques aient des plans pour répondre aux évolutions inhabituelles tels que les épidémies ou les catastrophes naturelles. Après le typhon Yagi, elles doivent suivre de près les informations locales pour proposer des circuits et des destinations sûres et de qualité aux touristes, a-t-il conclu. -VNA/VI