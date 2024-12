Éducation : Le Vietnam accélère sa transition vers un modèle international

Le vice-Premier ministre Le Thanh Long a signé une décision marquant son engagement en faveur d'un programme d'intégration mondiale de l'éducation et de la formation à l'horizon 2030. Ce programme vise à favoriser le développement socio-économique, à renforcer les compétences interpersonnelles et à promouvoir la coopération internationale dans une large gamme de secteurs.

Ce programme ambitionne d'intégrer au moins 10 nouvelles unités administratives au Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO d'ici 2030, tout en enrichissant l'offre pédagogique de cinq autres villes et provinces par l'intégration de programmes d'études étrangers dans les écoles maternelles et les établissements d'enseignement général.

L'un des piliers clés de ce programme est l'aspiration de tous les élèves du secondaire à atteindre les normes nationales de maîtrise des langues étrangères, en mettant l'accent sur l'établissement de l'anglais comme deuxième langue dans les écoles. Il accorde également la priorité au développement professionnel des enseignants et des responsables de l'éducation à tous les niveaux, en veillant à ce qu'ils possèdent les compétences linguistiques étrangères nécessaires pour guider efficacement leurs élèves.

Dans l’enseignement supérieur, l’objectif est que plus de 20 % des programmes de formation conjoints avec des établissements étrangers concernent des disciplines proposées par des universités classées parmi les 500 meilleures du monde. Le Vietnam vise également à augmenter la proportion d’étudiants internationaux poursuivant des cursus dans le pays à 1,5 % et à faire en sorte que 8 % de tous les enseignants vietnamiens participent chaque année à des échanges universitaires, à l’enseignement ou à la recherche à l’étranger.

En outre, plus de 20 % des programmes des universités vietnamiennes devraient répondre aux normes d’accréditation d’organisations internationales réputées. Le programme prévoit également d’attirer deux campus supplémentaires d’universités étrangères prestigieuses au Vietnam.

Afin d'atteindre ses objectifs, le document propose un plan d'action structuré autour de quatre axes : l'optimisation des politiques et mécanismes d'éducation et de formation, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine éducatif, l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement et de la formation, ainsi que le développement des compétences des éducateurs pour faire face aux enjeux de la mondialisation.

Les partenariats bilatéraux et multilatéraux seront activement élargis, en mettant l’accent sur les pays voisins, les nations dotées de systèmes éducatifs avancés, les partenaires stratégiques et globaux et les amis traditionnels.

Le plan préconise la mise en place de nouveaux modèles d'écoles, calqués sur les meilleures pratiques internationales, afin de créer des environnements d'apprentissage ouverts sur le monde. Il encourage également le développement de partenariats entre établissements scolaires vietnamiens et étrangers, notamment par le biais de programmes de jumelage, en vue d'une reconnaissance mutuelle des diplômes et d'une harmonisation des processus de formation.

Il vise également à accroître les échanges d'étudiants et d'enseignants tout en attirant des universitaires et des étudiants internationaux pour enseigner, étudier et mener des recherches au Vietnam.

Pour renforcer la recherche nationale, les universités sont encouragées à aligner leurs revues scientifiques sur les standards internationaux et à publier davantage dans des revues de renommée mondiale.

Le pays mettra en place un programme ambitieux de bourses d'études à l'étranger destiné aux enseignants des disciplines scientifiques prioritaires, tout en encourageant le développement de partenariats avec des institutions privées pour soutenir la recherche scientifique à l'étranger.