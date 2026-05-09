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Économie nationale en croissance soutenue, niveau de vie en constante amélioration

Cinquante et un ans après la libération du Sud et la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2026), le Vietnam a accompli de nombreux progrès socio-économiques remarquables. Son PIB n'a cessé de croître, atteignant plus de 514 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays parmi les 32 premières économies mondiales et au 4e rang de l’ASEAN.
    

 

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