Echecs : le grand maître vietnamien Le Quang Liem se classe 13e au niveau mondial

Le grand maître vietnamien d’échecs Le Quang Liem. Photo : VNA

Le grand maître vietnamien d’échecs Le Quang Liem s'est hissé à la 13e place mondiale après sa performance impressionnante aux Olympiades d'échecs 2024 qui se déroulent du 10 au 23 septembre à Budapest, en Hongrie, selon le site web Live Chess Ratings.



Lors de ce tournoi, le joueur Le Quang Liem a battu Mohammad Fahad Rahman du Bangladesh, Makhnev Denis du Kazakhstan et a fait match nul contre Nodirbek Abdusattorov d'Ouzbékistan.



Au classement de la Fédération internationale des échecs (FIDE), la position de Le Quang Liem n'a pas été encore mise à jour, restant à la 14e place mondiale, ce qui constitue également le plus grand exploit de sa carrière, ainsi que de l'histoire des échecs vietnamiens.



La performance de Le Quang Liem a permis à l'équipe d'échecs vietnamienne de vaincre l'Ouzbékistan, championne de 2022, 3-1 lors des Olympiades d'échecs 2024.



C'est la deuxième fois que l'équipe d'échecs vietnamienne remporte les quatre premiers tours du groupe Open, après un exploit similaire en 2010.



Les Olympiades d'échecs 2024 sont un événement international d'échecs par équipes organisé par la FIDE à Budapest du 10 au 23 septembre réunissant 1884 joueurs, dont 975 en Open et 909 en féminin.

Le Quang Liem est le joueur d'échecs numéro un au Vietnam depuis 15 ans. Il est devenu Championnat du monde d'échecs de blit en 2013 et Champion d'Asie en 2019. -VNA/VI