Échange de lettres de félicitations à l'occasion des 75 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président russe, Vladimir Poutine. Photo: VNA

À l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950 – 30 janvier 2025), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong, ont échangé des lettres de félicitations avec le président russe, Vladimir Poutine. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également échangé des lettres de félicitations avec son homologue russe, Mikhaïl Michoustine.

Le même jour, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a échangé des lettres de félicitations avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, ainsi qu'avec le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin.

Dans ces lettres, les dirigeants vietnamiens et russes ont souligné que l'amitié entre les deux pays avait résisté à l'épreuve du temps, affirmant ainsi sa vitalité et son développement constant. Depuis 75 ans, le peuple de l'ancienne Union soviétique, puis le peuple russe d'aujourd'hui, s'est toujours tenu aux côtés du peuple vietnamien, le soutenant dans la défense de la Patrie et dans le processus de développement national.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que l'attachement, la solidarité et les liens entre des générations de dirigeants et de citoyens des deux nations constituaient un patrimoine inestimable que les deux parties avaient la responsabilité de préserver et de renforcer, pour approfondir et rendre plus efficace le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Les dirigeants vietnamiens ont également mis en avant que l'année 2025 marquerait non seulement le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, mais aussi de nombreux autres événements historiques importants pour chaque nation. Héritant des bonnes relations bâties par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays au cours des 75 dernières années, l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie continuent de produire des résultats positifs, dignes de l'histoire glorieuse des deux nations.

Dans leurs lettres adressées aux dirigeants vietnamiens, les dirigeants russes ont affirmé qu'avec les efforts conjoints des deux pays, le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie continuerait de se développer, répondant ainsi aux intérêts fondamentaux des deux peuples et contribuant au renforcement de la sécurité et à la stabilité dans la région Asie-Pacifique. La coopération Vietnam-Russie connaît actuellement un développement fructueux dans plusieurs domaines, notamment l'économie et le commerce, les sciences et la technique, la culture... De grands projets communs sont en cours dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures de transport, répondant pleinement aux intérêts des deux pays./.-VNA/VI