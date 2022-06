Une séance d’échange culturel pour célébrer le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977 - 18 juillet 2022) a été organisé le 25 juin à Paris par l'ambassade du Vietnam et l'ambassade du Laos en France.

Photo de souvenir. Photo : VNA

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, l'ambassadeur, représentant permanent du Vietnam auprès de l'UNESCO, Lê Thi Hông Vân, et l'ambassadeur de la République démocratique populaire lao en France, Kham-Inh Khitchadeth, ainsi que des diplomates, employés et les familles des deux ambassades étaient participé à cette cérémonie.

S'exprimant lors de l’évènement, l'ambassadeur Kham-Inh Khichadeth a exprimé sa fierté en faveur du processus de formation et de développement de la relation spéciale entre les deux nations. Selon lui, cette cérémonie est l'occasion pour les deux pays de revenir sur l'histoire héroïque, créée par des générations lao et vietnamiennes, qui se sont unies et épaulées dans la lutte contre les envahisseurs, pour l'indépendance et la liberté du pays.

Heureux de voir s'entretenir la tradition de bonnes relations bilatérales, l'ambassadeur du Laos a souhaité que les deux parties aient besoin de renforcer et de promouvoir davantage les échanges entre les deux jeunes générations pour consolider et resserrer davantage les relations entre les deux pays à l'avenir. "Je crois qu'avec sincérité des deux pays, nous continuerons à renforcer cette relation quoi qu'il arrive, qui que ce soit et n'importe où dans le monde", a affirmé l'ambassadeur Kham-Inh Khichadeth.

Pour sa part, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné la signification particulière de 2022, lorsque le Vietnam et le Laos célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de solidarité Vietnam - Laos. "La longue relation traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux peuples lao et vietnamien ont été établies par le président Hô Chi Minh, le président Kaysone Phomvihane et son successeur Souphanouvong. Ces relations ont été testées et cultivées à travers de nombreuses générations, et devient un bien précieux des deux peuples sur la voie du développement d'un pays puissant, d'un peuple prospère et heureux », a-t-souligné.

Cette célébration fait partie d'une série d'activités en l’honneur de l'année de l'amitié Vietnam - Laos 2022, un événement important pour les deux pays pour consolider et promouvoir la relation d'amitié particulière, revoir l'histoire et travailler ensemble vers l'avenir. L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a appelé les corps diplomatiques et organes représentatifs des deux pays à l'étranger, à promouvoir davantage la tradition de coopération, à préserver et à cultiver les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, pour servir les intérêts de chaque nation et de la communauté de l'ASEAN.

À cette occasion, une série d'activités sportives a été organisée tels que le minigolf, le ping-pong, la pétanque, le tir à la corde. Les plats empreints d'identité vietnamienne et laotienne dont notamment le nem, le riz gluant, le lap..., ont aidé les deux parties à mieux comprendre la cuisine de chaque pays.