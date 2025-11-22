Dynamiser les échanges interparlementaires entre le Vietnam et la République tchèque

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân (à droite) et le président du Sénat du Parlement tchèque Milos Vystrcil. Photo: VNA

Trân Thanh Mân a chaleureusement salué la visite du président du Sénat tchèque, soulignant qu’elle revêt une signification particulière alors que les deux pays célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1950–2025) et la première année de mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam–République tchèque. Cette visite intervient également au moment où l’Assemblée nationale du Vietnam tient sa 10ᵉ session, dernière session de la 15ᵉ législature.

Il a exprimé à cette occasion sa gratitude pour l’aide financière de 3,5 milliards de dôngs accordée par le gouvernement tchèque en soutien aux populations vietnamiennes récemment touchées par les intempéries.

Le président du Sénat tchèque Milos Vystrcil a exprimé son admiration pour les succès économiques et sociaux du Vietnam et souligné que le Parlement tchèque continuera d'exhorter les pays membres de l'Union européenne (UE) qui ne ratifient pas encore l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) à le ratifier rapidement.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations afin de partager des informations et des expériences dans le domaine des activités parlementaires.

Elles ont souligné que la coopération commerciale et d’investissement constitue l’un des piliers importants des relations bilatérales, tout en saluant les projets de coopération mis en œuvre au Vietnam, tels que l’usine automobile Skoda et la centrale thermique Mông Duong 2 dans la province de Quang Ninh.

Les deux parties ont également convenu d’élaborer prochainement un Plan d’action pour la mise en œuvre du cadre de Partenariat stratégique Vietnam–République tchèque pour la période 2025–2026.

Les deux parties ont en outre décidé de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux, afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Auparavant, le président du Sénat tchèque avait déposé une gerbe au Mémorial des Héros morts pour la Patrie et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. – VNA/VI