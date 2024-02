Dynamiser la coopération entre le Vietnam et Naples (Italie)

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a effectué les 29 et 30 janvier une visite à la ville de Naples, chef-lieu de la région de Campanie, dans le cadre des activités visant à promouvoir une coopération intégrale entre le Vietnam et les localités du sud de l'Italie.

L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung (droite), offre un cadeau au maire de Naples, Gaetano Manfredi. Photo: VNA

Cette démarche est également l’une des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (1973 - 2023).

Lors de ses rencontres avec le président de la région de Campanie, Vincenzo De Luca, le maire de Naples, Gaetano Manfredi, et le préfet de Naples

, Michele Di Bari, l'ambassadeur Duong Hai Hung a proposé que les deux parties renforcent leurs relations, non seulement dans le domaine politique, mais aussi sur les plans économique et culturel.

Les responsables de la Campanie et de la ville de Naples ont salué et soutenu les propositions de coopération avec le Vietnam, affirmant que le pays d'Asie du Sud-Est était un partenaire prioritaire dans la politique d'internationalisation de la région. Ils se sont déclarés prêts à créer les conditions les plus favorables permettant aux entreprises locales d'accéder au marché vietnamien.

Le maire de Naples a affirmé son soutien actif aux propositions visant à promouvoir l'image du Vietnam dans les transports publics de la ville, à organiser des projections de films et des expositions sur le Vietnam, ainsi qu'à multiplier les échanges de délégations et à rechercher des opportunités de coopération avec les localités vietnamiennes.

Le 30 janvier, un Forum économique et culturel entre le Vietnam et Naples a été organisé par l'ambassade du Vietnam en Italie, le consul honoraire à Naples et des partenaires italiens.

Les organisateurs ont déclaré espérer que cet événement ouvrirait de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l'économie et de la culture entre le Vietnam et Naples et, plus largement, la Campanie.

Durant son séjour à Naples, l'ambassadeur du Vietnam en Italie

a eu une séance de travail avec le professeur Roberto Tottoli, recteur de l'Université orientale de Naples. Ils ont discuté d'activités de coopération spécifiques, notamment l'ouverture d'un département de langue vietnamienne à cette université italienne. -VNA/VI