Dynamiser la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et le Koweït

Ho Chi Minh-Ville espère que le Koweït deviendra une porte d’entrée pour les entreprises municipales de renforcer les échanges économiques et commerciaux avec les pays du Golfe et le Moyen-Orient, a déclaré Ngo Minh Chau, vice-président du Comité populaire de la ville.

Lors d’une cérémonie marquant la 62e Journée de l'Indépendance et le 32e anniversaire de la Libération du Koweït, jeudi 24 février, Ngo Minh Chau a souligné que le Vietnam considérait toujours le Koweït comme l’un de ses partenaires les plus importants au Moyen-Orient et dans le Golfe en particulier, le choissisant pour ouvrir sa première ambassade dans le Golfe en 2023.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Ngo Minh Chau. Photo: VNA

Il a mis en relief le développement des relations bilatérales au cours des 47 années dernières sur la base de la compréhension et de la confiance mutuelles, notamment dans la politique, l’économie, l’éducation et la formation.

Ho Chi Minh-Ville souhaite accélérer davantage les programmes de coopération avec le Koweït , en particulier dans ses domaines avantageux tels que la ville intelligente, la planification urbaine, a-t-il proposé.

Pour sa part, Ali Alsaihan, consul général par intérim du Koweït à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la coopération économique et les échanges commerciaux bilatéraux jouaient un rôle important dans la réduction de la distance géographique entre les deux peuples du Koweït et du Vietnam.

Malgré l’impact de l’épidémie de COVID-19, le commerce bilatéral n’a cessé d’augmenter, passant de 3,23 milliards de dollars en 2020 à 4,78 milliards en 2021 et à plus de 6,64 milliards en 2022, faisant du Koweït l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au Moyen-Orient.

Rappelant les résultats de la coopération entre le Koweït et le Vietnam à Ho Chi Minh-Ville dans l’économie, la culture et l’éducation, Ali Alsaihan a exprimé sa conviction que les succès et les réalisations obtenus serviraient de base importante pour le Koweït et le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville, de récolter des fruits dans les temps à venir.

Le diplomate koweïtien a également appelé les entrepreneurs et entreprises vietnamiens à investir dans des projets de développement dans le Koweït, contribuant ainsi à promouvoir le commerce bilatéral.