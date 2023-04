Dynamiser la coopération décentralisée entre le Vietnam et la France

Une séance d’échange sur le renforcement de la coopération décentralisée entre le Vietnam et la France a eu lieu vendredi matin à Hanoï, à l’issue de la cérémonie d’ouverture des 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée.

Mme Anne de Soucy, directrice des Partenariats à l’Agence française de développement (AFD) s'exprime à l'événement. Photo: VNA

Suivant le thème de la conférence "Coopération décentralisée: Force motrice de la relance et du développement durable et inclusive post Covid-19", la séance d’échange a mis l’accent sur la situation et des défis, et proposé des mesures visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines.

Mme Morgane Millon, responsable du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, a indiqué que son ministère soutenait des projets de coopération décentralisée via les deux principaux outils : l’appel à la coopération pour le financement et le programme de certification des forces des localités. Les projets bénéficiaires couvriront de nombreux domaines différents et le ministère français peut financer à la hauteur 50% du projet des localités vietnamiennes.

Mme Anne de Soucy, directrice des Partenariats à l’Agence française de développement (AFD) a annoncé qu’au fil des années, l’AFD, en collaboration avec des partenaires et des localités françaises et vietnamiennes, avait mis en œuvre de nombreux programmes. Actuellement, l’AFD finance trois projets à Hanoï et un autre dans la province de Binh Dinh (Centre), outre le soutien du recrutement d’experts excellents pour le Vietnam.

Soulignant la possibilité de coopération, Mme Anne de Soucy a affirmé qu’elle est disposée à écouter, à échanger et à soutenir au mieux les programmes de coopération avec le Vietnam.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Association médicale franco-vietnamienne Gildas Tresguler, a indiqué que, même si l’épidémie de COVID-19 frappait le monde entier ces dernières années, la coopération médicale entre le Vietnam et la France était toujours maintenue, avec la remise des masques médicaux ou l’organisation d’un séminaire sur la réanimation d’urgence pour environ 2.000 médecins et experts vietnamiens.

L’Association médicale franco-vietnamienne coopère dans de nouveaux domaines de soins, d’examens et de traitements médicaux et de production de médicaments, a-t-il dit, espérant que les deux parties renforceront davantage leur coopération dans la santé.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Van Hong, a partagé les expériences et orientations de coopération avec les partenaires français dans la relance et le développement économiques après la pandémie de COVID-19.

Can Tho établit les relations de coopération avec des partenaires français tels que la ville de Nice dans la culture, le tourisme, l’éducation et la santé ; la Seyne-sur-Mer dans l’industrie, l’aquaculture, le tourisme, la santé, l’éducation. En 2022, la ville a exporté pour 18,98 millions de dollars vers la France, essentiellement des produits agricoles et de l’habillement. Can Tho compte 2 projets d’APD financés par la France pour un investissement total de 55,83 millions d’euros.

Nguyen Van Hong a appelé à stimuler davantage, dans les années à venir, la coopération avec les partenaires français dans de nombreux domaines.