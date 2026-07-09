Duong Thuy Vi frappe un grand coup à la Coupe du Monde de Taolu 2026

Duong Thuy Vi a remporté la médaille d'or dans l’épreuve féminine de qiangshu à la Coupe du Monde de Taolu 2026. Photo : Facebook de Duong Thuy Vi

L’artiste martiale chevronnée Duong Thuy Vi a continué de démontrer son talent en remportant la médaille d’or dans l’épreuve féminine de qiangshu à la Coupe du Monde de Taolu 2026 qui se déroule actuellement à Haikou (Chine).



Lors de la compétition qui s’est déroulée mercredi matin 8 juillet, au Stade de Wuyuanhe, Duong Thuy Vi a réalisé une démonstration de qiangshuqui lui a valu un score de 9,746 points, remportant ainsi la première place de sa catégorie.



La représentante vietnamienne a devancé la Malaisienne Pang Pui Yee, qui a remporté la médaille d’argent avec 9.726 points. La troisième place est revenue à Aksiniia Schukina avec 9.723 points.



La médaille d’or en qiangshu revêt une importance particulière pour Duong Thuy Vi, car elle marque la première fois qu’elle a atteint la première place à la Coupe du Monde de Taolu. Auparavant, elle avait remporté des médailles d’argent lors des compétitions de 2016 et 2014.



Plus tôt, lors de la première journée de compétition à Haikou, mardi 7 juillet, l’artiste martiale vietnamienne avait déjà remporté une médaille de bronze en jianshu, avec 9,730 points. La médaille d’argent est revenue à Pang Pui Yee (Malaisie) avec 9,726 points. La troisième place a été décrochée par Aksiniia Schukina (AIN) avec un score de 9,723 points.



Ainsi, Duong Thuy Vi a décroché des médailles dans ses deux disciplines de prédilection lors de ce tournoi. Sa performance à Haikou constitue une étape importante pour elle dans sa préparation pour les 20es Jeux asiatiques qui se tiendront à Aichi-Nagoya (Japon) en septembre prochain.



Son compatriote Nguyên Van Sy a remporté mardi 7 juillet une médaille d’argent dans l’épreuve masculine de jianshu. Il a obtenu 9,740 points, se classant deuxième derrière Chen Jinsong (Hong Kong, Chine), médaillé d’or avec 9,760 points et Ahmad Fuaiz (Indonésie) qui a décroché le bronze avec 9,736 points.



La Coupe du Monde de Taolu 2026 est la quatrième édition de ce tournoi organisé par la Fédération internationale de wushu (IWUF).



Considérée comme la compétition internationale de wushu taolu de plus haut niveau, un art martial caractérisé par des enchaînements précis, cette édition attire près de 200 athlètes de haut niveau venus de plus de 30 pays et régions. Les combattants s’affronteront dans 11 disciplines, dont le changquan, le nanquan, le taijiquan, le daoshu et le jianshu.



Le Vietnam avait remporté une médaille d’or et plusieurs autres médailles lors de ses précédentes participations, et avait terminé septième au tableau des médailles de la compétition de 2024. – VNA/VI