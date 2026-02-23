Duong Quôc Hoàng s’adjuge la Premier League Pool 2026 à Miami

Duong Quôc Hoàng a remporté son premier titre de Premier League Pool après avoir battu le finaliste de l’édition précédente, Francisco Sánchez Ruíz, 7-4 en finale, dimanche 22 février à Miami, aux États-Unis.



Face à l’un des grands noms de ce sport, le joueur vietnamien de billard a livré une prestation sereine et assurée. Il a su exploiter ses premières occasions pour remporter les deux premières manches, imposant son jeu par une précision chirurgicale et une maîtrise parfaite de la table.



Son adversaire espagnol, surnommé «La Ferrari» et connu sous ses initiales «FSR», a tenté de réduire l’écart, mais Duong Quôc Hoàng a conservé son rythme et creusé l’écart.



Un moment décisif s’est produit lors de la huitième manche, lorsque le joueur vietnamien a combiné des coups de casse puissants à une défense intraitable pour prendre l’ascendant.

Le Vietnamien Duong Quôc Hoàng célèbre son premier titre de champion de Premier League Pool à Miami, aux États-Unis, le 22 février. Photo : organisateurs



Malgré des occasions manquées de conclure le match par moments, qui ont fait haleter les spectateurs, Duong Quôc Hoàng a rapidement retrouvé son calme et scellé la victoire 7-4.

Ce triomphe marque le premier titre de champion de Premier League Pool pour Hoang et son deuxième titre individuel sur le World Nineball Tour (WNT), après sa victoire à l’Open d’Écosse en 2024.



Duong Quôc Hoàng abordait le tournoi en pleine forme, après avoir remporté trois matchs consécutifs lors de la première journée. Il a dominé la première étape de la compétition, remportant notamment des victoires contre le tenant du titre, l’Allemand Moritz Neuhausen, ainsi que contre Aloysius Yapp (Singapour), AJ Manas (Philippines) et Eklent Kaci (Albanie).



En demi-finale, Duong Quôc Hoàng a battu Albert Januata 7-6 avant de s’imposer largement face à Francisco Sánchez Ruíz en finale.



Cette victoire confirme la place grandissante du Vietnam sur le circuit international professionnel de billard. – VNA/VI