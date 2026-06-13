Du flamenco avec les sublimes «Las Migas» à Huê et Hanoi

Le quatuor féminin espagnol Las Migas sera en concert à Huê et Hanoi. Photo : Las Migas

Un programme artistique spécial mettant en vedette le célèbre groupe de flamenco espagnol Las Migas aura lieu à Huê et Hanoi les 14 et 16 juin, offrant des mélodies qui chantent les quatre éléments de la nature, mais aussi des thématiques autour de la vie, la nostalgie et l’amour.



Les Las Migas sont issues de différentes villes espagnoles, de l’Andalousie à la Catalogne jusqu’à la province de l’Estrémadure. Fortes de leurs origines diverses, leur musique est une fusion de genre entre flamenco, tango, rumba et les sonorités urbaines (pop, du folk, jazz ...).



Fondé à Barcelone en 2004, ce quatuor de musiciennes-compositrices-interprètes a réussi à s’imposer dans ce style musical -inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 2010,- brisant ainsi les codes de ce genre traditionnellement dominé par des groupes masculins.



Lauréates du Latin Grammy du meilleur album de flamenco en 2022 et 2025, les Las Migas sont connues pour leur talent musical et leur duende, l’intensité émotionnelle et la présence scénique qui captivent le public, ainsi que pour offrir une perspective fraîche, féminine, libre et puissante sur le flamenco.



Le groupe, lauréat du Latin Grammy du meilleur album de flamenco en 2022 et 2025, a sorti son nouvel album, «Flamencas», en 2025, un hommage à l’essence et à la pureté du flamenco, dans lequel le groupe reformule son langage vers un look plus contemporain et puissant.



Leur musique puise ses racines dans une profonde compréhension et un grand respect de leur héritage, ainsi que dans un engagement indéfectible envers la liberté, l’égalité et la création d’opportunités pour les jeunes générations d’artistes féminines dans l’industrie musicale.



Avec leur récent succès «Celos», le groupe remet en question les stéréotypes masculins persistants dans le flamenco et réaffirme la place des femmes dans cet art populaire.



À travers leurs lyrics, le groupe souligne que la langue, la culture et le flamenco lui-même ne sont pas figés, mais des formes d’expression artistique vivantes qui évoluent, se développent et s’enrichissent au fil du temps grâce aux interactions et aux échanges.



De la réinterprétation de la poésie de Federico García Lorca dans des chansons comme «Alba» à leur collaboration avec Las Tanxugueiras sur «Grito», qui mêle des éléments musicaux traditionnels du nord et du sud de l’Espagne, Las Migas continuent de façonner un flamenco contemporain qui puise dans la tradition tout en se tournant vers l’avenir.



Leur spectacle, «Flamencas», aura lieu le 16 juin à 20h au Théâtre de la Jeunesse, 11 rue Ngô Thi Nhâm, à Hanoï. Les billets sont disponibles à l’ambassade d’Espagne à Hanoi.



Le groupe se produira également le 14 juin à 21h dans le cadre du Festival de Huê 2026, sur une scène de plein air installée au bord de la rivière des Parfums, face au prestigieux lycée Quôc Hoc Huê, en libre accès pour le public. – VNA/VI