Du cyanure était présent dans la nourriture de six personnes décédées à Bangkok

Nourriture dans la pièce où les corps sans vie des victimes ont été découverts. Photo : VietnamPlus



Selon des médias locaux le 19 juillet, les forces compétentes ont trouvé du cyanure non seulement dans le thé, mais aussi dans la nourriture dans le salon où six personnes - quatre Vietnamiens et deux Américains d’origine vietnamienne - sont décédées à l'hôtel Grand Hyatt Erawan, à Bangkok, en Thaïlande.

Selon la source d’information, sur des photos de nourriture dans la pièce où les corps sans vie des victimes ont été découverts, on peut voir que certaines assiettes de nourriture ont été retirées de leur film plastique. Cependant, aucun rapport n’est encore disponible sur quelle assiette contenant du cyanure.

La police thaïlandaise a besoin de plus de temps pour prouver à qui appartenait le cyanure, car il existe de nombreux éléments de preuve différents et de nombreuses personnes impliquées.

Selon les résultats de l'autopsie annoncés le 17 juillet, six victimes sont décédées des suites d'un empoisonnement au cyanure.-VNA/VI