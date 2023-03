Du bánh mì vietnamien, un peu, beaucoup, passionnément...

Le bánh mì, le plus emblématique des sandwichs vietnamiens, n’est pas seulement un plat, mais renferme également la quintessence culinaire distincte, contribuant à mettre en évidence la culture gastronomique unique du Vietnam sur la carte culinaire mondiale.

Que ce soit pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, le bánh mì peut satisfaire tous les goûts. Photo : cpfoods.vn



"Bon marché, rapide et délicieux", tels sont les trois critères qui se réunissent dans un bánh mì vietnamien. Pendant longtemps, le bánh mì est devenu un plat familier des Vietnamiens et des touristes internationaux.

Avec seulement quelques dizaines de milliers, vous pouvez acheter un pain plein de garniture, délicieux et nutritif. Ce plat est également assez compact, très pratique à emporter. Grâce à ces critères, le bánh mì est devenu si populaire, on trouvera facilement une boutique du bánh mì dans n’importe quelle rue de Hanoi.

Contrairement aux hamburgers ou aux sandwichs, le banh mi vietnamien est différent avec une croûte croustillante et une mie tendre à l’intérieur. Il n’y a pas de recette fixe pour sa garniture, chacun peut être créatif et mettre plein d’ingrédients différents à son goût. Cependant, avec le bánh mì traditionnel, également appelé sandwich, la garniture ne comprendra que du pâté, de la charcuterie, du jambon et du beurre.

Outre le sandwich traditionnel pratique, le bánh mì a de nombreuses autres versions avec une façon plus sophistiquée de manger, comme le bánh mì avec une sauce au vin, ou le bánh mì à la viande poêlée ... Avec des types de pain plus modernes, la garniture comprendra de la viande de boeuf, des saucisses, ... La garniture sera placée sur une assiette, les convives devront presque la déguster à la boutique pour s’assurer du meilleur goût.

Qu’il soit traditionnel ou moderne, le bánh mì vietnamien est bien apprécié non seulement par les habitants, mais aussi par les amis internationaux lorsqu’ils viennent dans cette belle terre en forme de S.

En raison des valeurs culinaires uniques du bánh mì, du 30 mars au 2 avril, à Hô Chi Minh-Ville aura lieu le premier Festival du bánh mì au Vietnam, attirant 120 stands de restaurants, boulangeries, fournisseurs nationaux et étrangers.

Les organisateurs proposent également de choisir le 24 mars comme la Journée du bánh mì vietnamien, commémorant le jour où le mot "bánh mì" a été introduit dans le dictionnaire d’Oxford. – NDEL/VNA/VI