Drones : un marché de 10 milliards de dollars pour le Vietnam d’ici 2035

Trois modèles de drones modernes conçus et produits par Viettel. Photo : vietnamnet.vn

Le Vietnam se trouve à l’aube d’une opportunité majeure pour s’intégrer profondément dans l’industrie stratégique des véhicules aériens sans pilote UAV (drone), un secteur qui vaut des centaines de milliards de dollars.



Selon Markets & Markets et PwC, l’industrie aérospatiale mondiale, en particulier celle des UAV, connaît une croissance fulgurante avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) dépassant les 15%. Les prévisions estiment que d’ici 2030, le marché mondial des UAV pourrait atteindre 128 milliards de dollars et continuer d’augmenter pour atteindre 700 milliards de dollars en 2035.



La taille du marché des drones au Vietnam devrait atteindre de 2 à 3 milliards de dollars d’ici 2030, avec un objectif de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires et la création d’un million d’emplois d’ici 2035.



Les drones sont de plus en plus utilisés au Vietnam. Dans le secteur agricole, rien que dans le delta du Mékong, plus de 3.000 drones opèrent sur 1,5 million d’hectares de terres cultivées.



Dans la logistique, avec un commerce électronique vietnamien estimé à 63 milliards de dollars en 2030, les drones deviennent une solution extrêmement efficace pour la « livraison du dernier kilomètre ».



Saisissant cette opportunité, Viettel a très tôt étudié, développé et appliqué des drones. Viettel a utilisé des drones équipés de dispositifs émetteurs 4G/5G mobiles, opérant à une altitude de 50 à 100 mètres, avec un rayon de couverture allant jusqu’à 6 km, capables de fonctionner en continu pendant 24 heures grâce à une alimentation en énergie via un câble hybride depuis le sol, au service des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle.



Parallèlement, le groupe a étudié, conçu et produit avec succès plusieurs modèles de drones comparables à ceux des pays avancés.

Ce drone polyvalent peut atteindre un plafond de vol de 10 km. Photo : thanhnien.vn



Une autre entreprise, CT Group, a signé en août 2025 un contrat d’exportation de 5.000 drones vers la République de Corée.



CT Group étudie les drones depuis 2016, dispose aujourd’hui de cinq usines de production et se prépare à construire un Centre spatial à Ho Chi Minh-Ville, pouvant accueillir 10.000 ingénieurs pour la recherche et l’expérimentation des technologies de l’économie spatiale.



Selon Tran Kim Chung, président de CT Group, l’entreprise maîtrise 85 à 90 % des technologies de production de drones, avec 16 lignes de produits principalement destinées au développement économique.



Bien que l’industrie des drones soit très prometteuse et que les opportunités pour le Vietnam soient importantes, le cadre juridique reste encore incomplet.



Selon Tran Anh Tuan, vice-président permanent et directeur général du Réseau aérospatial et technologique des drones du Vietnam, les drones ne sont pas seulement stratégiques dans la défense, mais sont également largement utilisés dans l’agriculture, la logistique, la surveillance de la sécurité, la gestion de l’énergie ainsi que dans les opérations de secours.



Pour exploiter pleinement ce secteur, Tran Anh Tuan propose que le gouvernement renforce les investissements en Recherche et Développement (R&D), apporte un soutien financier, crée des crédits et fonds d’investissement préférentiels pour les entreprises et start-up spécialisées, et finalise le cadre juridique en mettant en œuvre des zones « sandbox ».



Selon Vu Anh Tu, directeur technique du groupe FPT, il s’agit d’un domaine particulier qu’aucun acteur ne peut développer seul. Il nécessite une coopération multidimensionnelle entre l’État, les entreprises, les instituts/écoles et la communauté des utilisateurs.-VNA/VI