Droits des personnes handicapées : Le Vietnam présente son rapport à Genève

L'ambassadeur Mai Phan Dung - Chef de la mission vietnamienne à Genève (au centre), avec le vice-ministre de l'Intérieur Nguyên Van Hôi (à droite). Photo : VNA

Une délégation vietnamienne dirigée par le vice-ministre de l’Intérieur Nguyên Van Hôi a assisté à une session consacrée à l'examen des rapports sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), le 6 mars au siège de l’ONU à Genève.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Van Hôi a déclaré que le Parti et l’État vietnamiens accordent une grande priorité aux droits du groupe, comme en témoigne la mise en œuvre d’un système de politiques de soutien pour assurer des conditions favorables aux personnes handicapées afin qu’elles puissent exercer de manière égale leurs droits politiques, économiques, culturels et sociaux tout en mettant en œuvre leurs capacités à stabiliser leur vie et à s’intégrer dans la société, conformément à la CDPH, à laquelle le Vietnam est partie.

Il a déclaré que pour faire respecter la Constitution et respecter les engagements internationaux, l’Assemblée nationale vietnamienne a promulgué la loi sur les personnes handicapées en 2010 et a intégré des dispositions relatives au handicap dans divers cadres juridiques. FrançaisAlors qu’un programme d’assistance sociale connexe et un plan d’action sur la mise en œuvre de la CDPH ont été lancés, un comité national sur les personnes handicapées a été créé.

En conséquence, plus de 1,6 million de personnes gravement handicapées ont reçu des prestations sociales mensuelles, 96% de la population handicapée est couverte par une assurance maladie et les enfants appartenant à ce groupe sont pris en charge dans des cadres éducatifs à la fois inclusifs et spécialisés.

En outre, le Vietnam a normalisé la langue des signes et le braille à l’échelle nationale. Près de 4 millions de personnes handicapées sur le marché du travail ont reçu une formation professionnelle, une aide à l’emploi ou des prêts préférentiels pour développer leurs moyens de subsistance.

Le responsable a noté que le Vietnam s’est engagé de manière responsable et a contribué activement au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, au Comité social, humanitaire et culturel de l’Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil économique et social, au Conseil exécutif de l’UNESCO, aux forums de l’ONU liés aux droits de l’homme, ainsi qu’aux discussions régionales et interrégionales sur les droits des personnes handicapées, contribuant ainsi aux efforts de coopération multilatérale et bilatérale à cet égard.

En particulier, le pays a lancé de nombreuses initiatives pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’action régionaux sur les droits de l’homme, promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, des femmes et des enfants, ainsi que lutter contre la traite des êtres humains.

Malgré ces réalisations, Nguyên Van Hôi a déclaré que le Vietnam était conscient des défis persistants, les personnes handicapées locales étant confrontées à des difficultés d’accès aux soins de santé, à l’emploi, aux infrastructures, aux transports, aux sports et aux activités culturelles, et ayant toujours du mal à être compétitives sur le marché du travail.

À cette occasion, le responsable a exprimé l’espoir du Vietnam de bénéficier du soutien continu du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, des organisations internationales et des États membres de l’ONU.

Il a appelé à une assistance technique et en ressources pour aider le Vietnam à résoudre les problèmes pertinents, et a invité au partage des connaissances sur les meilleures pratiques, afin de garantir qu’aucune personne handicapée ne soit laissée pour compte lors du développement socio-économique du pays. – VNA/VI