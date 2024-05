Droits de l’homme: le groupe de travail sur l’EPU approuve le rapport du Vietnam

Le 10 mai, le Groupe de travail sur le 4e cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ONU) a convenu d'approuver le rapport national du Vietnam.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet prend la parole lors de la séance d'approbation du rapport national du Vietnam. Photo: VNA

Le rapport du groupe de travail reconnaît le rapport national du Vietnam, le contenu du dialogue du 7 mai et 320 recommandations formulées par 133 pays.

Les recommandations couvrent de nombreux domaines tels que l'amélioration du système juridique et des politiques en matière de droits de l'homme, la promotion de programmes de développement socio-économique, la réduction de la pauvreté, la garantie des droits des groupes vulnérables, le soutien aux minorités ethniques, la garantie de l'égalité des sexes, les droits de l'enfant, les droits à l'éducation, la liberté de croyance et de religion, la liberté d'expression, les droits de l'homme et des entreprises, les droits de l'homme et le changement climatique, l'adhésion à un certain nombre de conventions internationales des droits de l'homme, la coopération avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme...

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a affirmé l'importance de l'EPU, affirmant que la mise en œuvre des recommandations dans le cadre de l'EPU à travers les cycles complète les efforts du Vietnam pour promouvoir et défendre les droits de l'homme.

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam étudierait attentivement les recommandations et annoncerait sa position sur ces recommandations avant la 57e session du Conseil des droits de l'homme.

Selon lui, le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec d'autres pays, les partenaires et les parties concernées, conformément à sa devise au cours de sa mandature au Conseil des droits de l'homme 2023-2025, qui consiste en "Respect et compréhension, dialogue et coopération, tous les droits de l'homme pour tous".

Le ministère des Affaires étrangères et les ministères et agences du groupe de travail de l'EPU travailleront pour proposer au Premier ministre d'approuver la position du Vietnam sur les recommandations et de l’annoncer avant la 57e session du Conseil des droits de l'homme prévue en octobre 2024. Lors de cette session, le Conseil des droits de l'homme approuvera officiellement le rapport sur les résultats de l'EPU pour le Vietnam.-VNA/VI