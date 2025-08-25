Droits de douane américains: les exportations vietnamiennes maintiennent leur dynamique

Face aux droits de douane réciproques américains de 20% appliqués aux exportations vietnamiennes, le ministère de l’Industrie et du Commerce déploie une série de mesures globales afin de consolider les marchés traditionnels, d’en explorer de nouveaux et de renforcer la compétitivité des produits.

Vietnamiens et Américains poursuivront les discussions en vue de conclure un accord sur les mesures commerciales compensatoires, dans un esprit de transparence, de respect mutuel, d’égalité, de bénéfices partagés et en tenant compte du niveau de développement de chaque pays. Les deux nations continueront de promouvoir un partenariat économique, commercial et d’investissement équilibré, stable et mutuellement avantageux, à la hauteur de leur partenariat stratégique intégral.

Face aux pressions fiscales américaines, les entreprises vietnamiennes adaptent leur stratégie. Dans le secteur du bois, les importations de matières premières en provenance des États-Unis ont déjà atteint 321 millions de dollars sur les sept premiers mois de 2025, soit l’équivalent du total enregistré pour l’ensemble de l’année précédente. Cela témoigne d’un effort concret visant à réduire l’excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis.

Diversifier les marchés d’exportation

Dans le cadre de ses efforts de diversification des sources d’approvisionnement, les entreprises de textile-habillement ont importé près de 950.000 tonnes de coton au cours des cinq premiers mois de l’année, pour une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars. Avec une part de marché atteignant 48%, les États-Unis demeurent le principal fournisseur de coton du Vietnam. Le café vietnamien est peu présent sur le marché américain, l’essentiel des exportations étant orienté vers l’Union européenne.

En dépit des lourds impacts des droits de douanes réciproques et des mesures de défense commerciale imposés par les États-Unis, les exportations de bois et de produits dérivés du Vietnam ont atteint 9,6 milliards de dollars à la fin juillet, soit une hausse de 7,9% par rapport à la même période de l’année précédente, a déclaré Ngô Sy Hoài, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST). Selon les prévisions, durant les cinq derniers mois de l’année, les exportations du secteur du bois atteindront plus de 7 milliards de dollars, portant le chiffre d’affaires annuel total à environ 17 milliards.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’attache à exploiter au mieux les 17 accords de libre-échange (FTA) et des accords commerciaux que le Vietnam a déjà signés, considérés comme des leviers essentiels pour stimuler les exportations, notamment dans un contexte économique mondial incertain. Dans le même temps, une attention particulière est portée au suivi des mesures de défense commerciale mises en place par les pays partenaires. L’objectif est de mettre en œuvre, de manière proactive et en amont, des solutions efficaces pour protéger les intérêts légitimes des exportateurs vietnamiens.

Transformation de produits aquatiques pour l’exportation. Photo : VNA

Au-delà des accords en vigueur, le Vietnam s’emploie à étendre et à diversifier ses marchés d’exportation. L’accent est mis sur l’étude de marchés potentiels et encore peu exploités comme le Moyen-Orient, l’Afrique ou encore l’Amérique latine.

Par ailleurs, le pays poursuit les négociations de nouveaux FTA avec des partenaires stratégiques tels que le Mercosur (Amérique du Sud), le CCG (Moyen-Orient), ainsi qu’avec l’Inde, le Pakistan, l’Égypte et l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). Cette stratégie vise à réduire la dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de débouchés et à accroître la résilience de l’économie nationale face aux chocs extérieurs.

Les commandes repartent à la hausse

La valeur totale des échanges commerciaux du pays a atteint 470,63 milliards de dollars au 15 juillet 2025, soit une hausse significative de 16,2% en glissement annuel, selon les dernières données publiées par le Département des douanes. Cette performance est soutenue par une forte croissance des exportations, qui se sont élevées à 239,19 milliards de dollars (+14,7%), ainsi que des importations, atteignant 231,44 milliards de dollars (+17,7 %).

Le secteur des entreprises à investissement direct étranger (IDE) continue de jouer un rôle moteur dans cette dynamique. À la mi-juillet, ses exportations se sont chiffrées à 175,8 milliards de dollars, en hausse de 17,5% sur un an, représentant 73,5% du total national. Parallèlement, les importations de ces entreprises ont progressé de 22,7% pour s’établir à 153,31 milliards de dollars, soit 66,2% des importations totales du pays.

S’agissant de la première quinzaine de juillet, un léger déficit commercial de 134 millions de dollars a été enregistré. Cette situation s’explique notamment par une baisse de 13,5% des exportations des entreprises d’IDE par rapport à la quinzaine précédente, tandis que leurs importations augmentaient de 4,4%. Cependant, sur l’ensemble de la période allant du début de l’année au 15 juillet, la balance commerciale du Vietnam demeure largement excédentaire, affichant un solde positif de 7,74 milliards de dollars.

Selon l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier, publié par S&P Global pour juillet, le Vietnam enregistre un score de 52,4 dépassant pour la première fois depuis quatre mois le seuil des 50 points. Le nombre de nouvelles commandes a fortement augmenté, atteignant son niveau le plus élevé depuis novembre 2024. – CVN/VNA/VI