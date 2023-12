Droit de la mer : Le Vietnam souligne l’importance de la CNUDM

L'ambassadeur Dang Hoang Giang. Photo: VNA

Le Vietnam appelle les pays à continuer de se conformer pleinement à la Convention des Nations Unies (ONU) sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), y compris l'obligation de résoudre pacifiquement les différends.

C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, lors d’une séance plénière de la 78e session de l'Assemblée générale de l’ONU sur les océans et le droit de la mer, le 6 décembre à New York, aux Etats-Unis.

L’ambassadeur vietnamien a en outre souligné que le Vietnam soutenait toujours la CNUDM comme cadre juridique international régissant toutes les activités en mer et dans les océans.

S’agissant de la Mer Orientale, la position constante du Vietnam est que tous les différends doivent être résolus par des mesures pacifiques sur la base de la CNUDM et le pays souhaite qu’un un Code de conduite en Mer Orientale (COC) soit rapidement finalisé, avec un contenu substantiel et efficace, conformément à la CNUDM, a-t-il affirmé.

Dang Hoang Giang a par ailleurs salué les efforts visant à conserver et à utiliser de manière durable les océans. Il a appelé les pays à assurer un équilibre entre les objectifs de conservation et de développement de la pêche et les besoins de sécurité sociale et de subsistance des populations côtières.

Le Vietnam s’engage à soutenir les initiatives visant à répondre au changement climatique et estime que les méthodes et mécanismes de soutien appropriés pour minimiser les impacts négatifs doivent se baser sur le principe des responsabilités communes mais différenciées en tenant compte des capacités de chaque pays, a-t-indiqué.

Le même jour, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté l'adoption d’une résolution sur les océans et le droit de la mer coparrainée par 110 pays, dont le Vietnam.