Douce balade dans trois meilleurs villages touristiques d’ONU Tourisme

Trois villages vietnamiens font désormais partie du réseau des Meilleurs villages touristiques d'ONU Tourisme qui en compte actuellement 254. Il s’agit du village Thai Hai (province de Thai Nguyên, au Nord), désigné en 2022, du village Tân Hoa (province de Quang Binh, au Centre), en 2023, et du village de légumes Trà Quê (province de Quang Nam, au Centre), en 2024.



Le village de Thai Hai dans la province de Thai Nguyên

Situé dans le hameau de Cuong, commune de Thinh Duc, ville de Thai Nguyên, le village est également connu sous le nom familier « Village de Thai Hai ».

En visitant le village de Thai Hai, où une communauté de quatre générations de Tày vit avec plus de 30 maisons sur pilotis au milieu d’un espace vert, les visiteurs découvriront la culture de la communauté des minorités ethniques.

C’est une destination idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité, la simplicité, et une expérience authentique de la culture traditionnelle des Tày à Thai Nguyên.

L’originalité du village Thai Hai réside dans une « famille » de 150 membres qui accompagnent la cheffe du village, formant une communauté où tout le monde partage les repas et les finances.

Le village de Thai Hai abrite une communauté de quatre générations de Tày. Photo : village de Thai Hai

Chacun s’entraide, partage les joies et les peines dans le travail et la vie, tout en partageant un amour commun pour la culture ethnique.

Tout le monde contribue ensemble à bâtir une vie ici, et de manière naturelle, un village de tourisme communautaire nommé Thai Hai a été formé avec le désir de partager et de diffuser avec les visiteurs de près et de loin, ainsi que de revitaliser la culture de l’ethnie Tày.

En visitant le village de Thai Hai, les visiteurs pourront participer aux coutumes et aux rituels traditionnels, et se plonger dans un espace de détente et de gastronomie riche en tradition. Ils pourront savourer des moments de détente dans les maisons sur pilotis ou déguster des plats traditionnels locaux.

Les habitants accueillent toujours les visiteurs avec un éthique, un amour, et un mode de vie simple et plein d’énergie des ethnies locales.

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a décerné le certificat de « Meilleur village touristique » au village de Thai Hai. Photo : village de Thai Hai

Selon le représentant du village de Thai Hai, province de Thai Nguyên, Nguyên Quang Tuân, le village est peu affecté par les défis de l’urbanisation.

Lorsque la culture Tày est combinée au tourisme pour créer une expérience unique qui attire les visiteurs, le village dispose de revenus pour continuer à nourrir la culture traditionnelle.

Pour les jeunes Tày, le tourisme leur apporte un revenu en leur permettant de partager leur culture avec les visiteurs, les encourageant ainsi à rester attachés au village.

Ils peuvent ainsi vivre, s’attacher à leur culture tout en assurant leurs moyens de subsistance, ce qui contribue au développement durable du village.

« Les Tày éduquent leurs enfants sur la tradition, l’éthique et l’amour dès la naissance, et continuent de les accompagner, de les enseigner et de les respecter jusqu’à leur maturité. Nous faisons de notre mieux pour que les enfants participent aux travaux communautaires afin qu’ils aiment et imprègnent la culture Tày, leur donnant la confiance et les compétences pour devenir des Tay éthiques et utiles pour la société à l’avenir. C’est l’essentiel », a déclaré Nguyên Quang Tuân.

Village de légumes de Trà Quê dans la province de Quang Nam

Le village de légumes de Trà Quê est un village traditionnel formé depuis le XVIIe siècle, célèbre pour la culture de légumes selon des méthodes traditionnelles uniques.

Le village compte actuellement 202 foyers spécialisés dans la culture de légumes, avec 18 hectares de cultures comprenant 55 types de légumes.

En plus de préserver les méthodes de culture traditionnelles, les habitants ont accumulé des expériences, ajusté les méthodes de production pour garantir des produits de qualité, sûrs pour les consommateurs et nécessitant moins de temps à produire.

Le savoir traditionnel accumulé au fil du temps a été enrichi par la communauté pour aboutir à des méthodes de production représentatives de l’ensemble de la communauté.

Des touristes internationaux visitent le village de légumes de Trà Quê. Photo : Centre culturel et d'information de Hôi An

En avril 2022, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit la culture de légumes de Trà Quê au patrimoine culturel immatériel national, dans la catégorie des savoirs traditionnels et des métiers artisanaux.

En visitant le village de Trà Quê, les touristes pourront s’immerger dans un espace rural paisible, parfumé par les légumes ; participer aux activités du marché rural et aux activités communautaires des habitants ; visiter les sites historiques ; découvrir les informations touristiques sur le village de légumes ; participer aux jeux traditionnels ; expérimenter les activités de plantation des légumes et déguster la cuisine locale chez les habitants.

Aujourd’hui, au village de légumes de Trà Quê, l’agence de voyage Vivu Journeys a mis en place un modèle de tourisme rural combinant l’expérience du village de légumes et le transport en sidecar.

Les visiteurs participent à un circuit de découverte au village de légumes de Trà Quê en sidecar. Photo : TMG

Chaque véhicule peut transporter jusqu’à deux passagers, et le chauffeur est également un guide local. Selon la saison, les expériences des touristes peuvent varier, comme voir la moisson du riz, goûter les grains, admirer les champs, observer la plantation des légumes, essayer l’arrosage, déguster les légumes...

Nguyên Thi Bao Phuong, directrice de l’agence de Vivu Journeys relevant du Groupe Thiên Minh, a déclaré que la visite de Hôi An en sidecar est une expérience fascinante unique, introuvable ailleurs.

Le fait de s’installer dans ce moyen de transport mobile pour serpenter à travers les ruelles rurales et les rizières de Hôi An avant d’arriver au village de légumes Trà Quơe est une expérience très appréciée des visiteurs nationaux et internationaux.

En fonction de la saison, les chauffeurs locaux connaissent les fruits et paysages, ainsi que les festivals au village de légumes de Trà Quê.

Ce circuit touristique offre une expérience exceptionnelle liée à la campagne côtière du centre du Vietnam, tout en aidant à promouvoir le tourisme agricole local et à créer des emplois pour les habitants dans la conservation et le développement des métiers traditionnels », a déclaré Nguyên Thi Bao Phuong.

Village de Tân Hoa dans la province de Quang Binh

Modèle de tourisme et homestay adapté au climat à Tân Hoa. Photo : Oxalis Adventure

Tan Hoa est un petit village niché dans le district de Minh Hoa, province de Quang Binh, doté d’une beauté naturelle majestueuse avec des chaînes de montagnes calcaires, des vallées sauvages et des prairies verdoyantes.

Cependant, cet endroit est souvent affecté par la saison des pluies, avec des inondations qui submergent parfois le village entier.

Grâce à une orientation de tourisme durable, Tân Hoa s’est fortement transformé : d’un petit village avec près de 3.000 habitants issus de l’ethnie Nguôn, il est devenu une destination célèbre à Quang Binh, apportant de nombreux avantages économiques et sociaux à la communauté locale.

Outre les valeurs culturelles et historiques, les Nguôn ont une cuisine unique.

Un repas quotidien typique des Nguôn comporte des plats très particuliers pour les visiteurs tels que le « com Pôi », le « rau khoai » (feuilles de patate douce), les escargots...

Parmi eux, le « com Pôi » est un plat traditionnel fait principalement de maïs (ou riz), de manioc et de haricots, préparé avec beaucoup de soin et de temps.

Déguster un repas chez l’habitant n’est pas seulement goûter les plats traditionnels des Nguôn, mais c’est aussi une expérience culturelle précieuse.



Des touristes internationaux dégustent un repas chez l'habitant à Tân Hoa. Photo : Oxalis Adventure

En participant à cette expérience, les visiteurs comprendront mieux la culture locale, l’architecture traditionnelle des maisons Nguôn et la culture familiale et communautaire des habitants. De plus, la chaleur, l’attention et l’hospitalité des habitants de Tân Hoa laisseront une impression durable.

Cette expérience unique fera de ce repas chez l’habitant un souvenir inoubliable pour les visiteurs.

En plus de séjourner dans les homestays à Tân Hoa, les visiteurs peuvent participer à diverses activités telles que l’exploration des grottes de Tu Làn, des tours en quad (ATV) pour découvrir la forêt de Erythrophleum fordii de Tân Hoa, des balades à vélo à travers les champs de maïs, des visites des villages et des dîners chez l’habitant pour mieux comprendre la culture et la vie des habitants de cette zone surnommée « la cuvette des inondations ».

Selon le président du Comité populaire de la commune de Tân Hoa, Truong Thanh Duân, depuis le développement du tourisme avec des produits comme l’exploration du système de grottes de Tu Làn, de nombreuses organisations et individus ont soutenu la construction de maisons flottantes pour lutter contre les inondations.

Les visiteurs pagaient pendant les inondations à Tân Hoa. Photo : Oxalis Adventure

En 2020, plus de 620 maisons flottantes ont été construites à Tân Hoa, et 100% des foyers dans les zones inondables ont désormais une maison flottante.

Les habitants ont progressivement adapté leur mode de vie aux conditions climatiques et ont trouvé des moyens de se développer.

Sur cette base, la société Oxalis a collaboré avec le Département du tourisme de Quang Bình et les autorités locales pour mettre en place le modèle de «Village touristique adapté au climat». L’initiative du village touristique adapté au climat, avec de nombreuses activités attrayantes telles que l’exploration des grottes, le tourisme nature et la découverte de la culture locale, a apporté un développement économique significatif à Tân Hoa. En 2024, Oxalis a accueilli 11. 000 touristes à Tân Hoa, dont 80% étaient des touristes étrangers.

Le tourisme a entraîné de nombreux changements positifs dans la vie des habitants locaux au cours des dernières années. Le taux de pauvreté a diminué à 2,65% en 2024. Le revenu total de Tân Hoa en 2024 est d’environ 10 milliards de dôngs, comprenant les salaires des porteurs, les repas chez l’habitant, les homestays et les achats de nourriture pour les tours de Tu Làn », a déclaré Truong Thanh Duân.- NDEL/VNA/VI