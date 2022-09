Dong Thap veut recevoir des grues à tête rouge du Laos pour la conservation

Le Comité populaire provincial de Dong Thap (Sud) a envoyé un document au Premier ministre, demandant l’autorisation pour la réception de deux grues à tête rouge (Grus antigone) du Laos par le parc national de Tram Chim.



Selon le document, l'Organisation lao pour la conservation de la faune a accepté de remettre deux grues à tête rouge au parc national de Tram Chim dans la province de Dong Thap à des fins de conservation et d'élevage.

Une grue à tête rouge. Photo: tuoitre.vn

La grue est un symbole du parc national de Tram Chim. Englobant une partie de la zone humide de la Plaine des Joncs (Dong Thap Muoi), le Parc national de Tram Chim, qui s'étend sur plus de 7.300 ha dans le district de Tam Nong, abrite 250 espèces d'oiseaux, dont la fameuse grue à tête rouge.

Ces trois dernières années, les grues à tête rouge ne reviennent plus au parc national, et s'il y en a environ 1 à 3 individus par an, a indiqué un responsable du parc national Tram Chim.

Le Comité populaire provincial de Dong Thap a demandé au parc national de Tram Chim d’élaborer un projet de protection et de développement des grues à tête rouge pour la période 2022-2023 et de prendre des mesures en terme de gestion du milieu naturel.

Actuellement, le parc rénove les zones A4 et 5 pour servir la conservation et le développement des grues. -VNA/VI