Dong Thap renforce la gestion de sa flotte de pêche pour lutter contre la pêche INN. Photo: Congly.vn

La province de Dong Thap poursuit la mise en œuvre coordonnée de plusieurs mesures destinées à améliorer l’efficacité de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi aux efforts du Vietnam pour obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

Dans les temps à venir, les autorités provinciales continueront d’appliquer les directives du Secrétariat, du gouvernement, du Comité national de pilotage pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Les services compétents et les collectivités locales intensifieront les campagnes d’information et de sensibilisation afin de renforcer la responsabilité des pêcheurs et des propriétaires de navires dans le respect des réglementations relatives à l’exploitation des ressources halieutiques.

La province met également l’accent sur le renforcement de la gestion de la flotte de pêche et sur le contrôle strict des navires entrant et sortant des ports, ainsi que de leurs activités en mer, en particulier pour ceux présentant un risque élevé d’infraction. Les autorités compétentes coordonnent leurs actions pour surveiller les déplacements des navires via le système de surveillance par satellite (VMS) et sanctionner sévèrement les cas de perte de connexion du dispositif ou de violation des réglementations.

Parallèlement, Dong Thap continue d’améliorer les procédures de certification, de confirmation et de traçabilité de l’origine des produits halieutiques grâce au système électronique eCDT, garantissant la transparence des produits destinés à l’exportation.

Selon les autorités provinciales, la province compte actuellement1 510 navires de pêche enregistrés, tous immatriculés, inspectés, autorisés à exploiter et identifiés conformément à la réglementation. Parmi les 935 navires soumis à l’installation du système VMS, 906 sont actuellement en activité et maintiennent leur connexion, atteignant un taux de conformité de 100 % pour les navires éligibles.

Le contrôle des activités dans les ports de pêche est également assuré de manière rigoureuse. Depuis 2024, les ports ont enregistré plus de 11 773 entrées de navires, avec un volume de débarquement supérieur à 80 982 tonnes de produits halieutiques. Depuis le début de 2026, près de 1 200 navires ont accosté dans les ports, avec environ 667 tonnes de produits débarqués.

Fait notable, depuis 2024, aucun navire de Dong Thap n’a été signalé pour des activités de pêche illégales dans des eaux étrangères, ce qui témoigne des résultats positifs obtenus dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN et des recommandations formulées par la Commission européenne.-VNA/VI