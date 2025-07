Dông Nai présente sa feuille de route pour une croissance axée sur la technologie

Les habitants de la province de Dông Nai expérimentent des solutions qui appliquent la science, la technologie et la transformation numérique dans leur vie quotidienne. Photo : VNA



Cette proposition a été soumise au ministère des Sciences et des Technologies dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les avancées scientifiques, technologiques, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Elle décrit les domaines clés où des avancées sont nécessaires pour accélérer le développement socio-économique de la province grâce à l’innovation et à la numérisation.

Parmi ces neuf défis majeurs figure l’utilisation d’images satellite haute résolution pour surveiller et gérer l’utilisation des terres dans la province.

Dông Nai vise également à développer des solutions d’intelligence artificielle (IA) ciblées pour divers secteurs, notamment l’agriculture, l’environnement, la santé, les sciences et technologies, la construction et la gestion urbaine.

Une autre initiative proposée porte sur la création d’une plateforme de prévision pour le développement urbain et la connectivité logistique intelligente, notamment dans les régions de Long Thành et de Nhon Trach, deux zones urbaines en pleine croissance.

Afin d’améliorer la compétitivité et l’intégration technologique dans les secteurs clés, la province prévoit d’élaborer une feuille de route technologique pour ses cinq secteurs clés : la fabrication, les industries de soutien, l’énergie, la logistique et les services industriels, ainsi que la transformation alimentaire post-récolte.

Elle vise également à transformer les zones industrielles traditionnelles en parcs intelligents et éco-industriels, intégrant des services d’innovation et une logistique verte.

En matière de gestion urbaine, l’utilisation de la technologie des jumeaux numériques est proposée pour certaines villes, afin d’améliorer la planification et la gouvernance.

La province explore également l’application des technologies quantiques, notamment l’informatique quantique pour le traitement de données complexes, la cryptographie quantique pour les communications sécurisées, les capteurs quantiques pour les mesures de précision et les simulations quantiques pour la modélisation physique avancée.

Les technologies numériques seront également mises à profit pour améliorer la sécurité, le confort et le bien-être en milieu urbain, en mettant l’accent sur la gestion de la vie quotidienne, la sécurité industrielle et la réponse aux catastrophes.

Le dernier défi consiste à établir et à exploiter efficacement un réseau d’experts et de scientifiques pour stimuler la croissance économique axée sur l’innovation dans la province.

L’annonce de ces défis vise à encourager l’engagement précoce des entreprises du numérique dans le développement de solutions viables et de haute qualité, adaptées aux besoins locaux.

Le 21 juillet, le Comité populaire provincial a également annoncé la création d’un Comité de pilotage pour la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la mise en œuvre du Projet 06. Le président Vo Tân Duc présidera ce comité, qui comprendra les vice-présidents et les directeurs des départements provinciaux concernés.

Le comité est chargé de conseiller les dirigeants provinciaux sur les stratégies et les mécanismes politiques de mise en œuvre de la Résolution n°57, ainsi que de coordonner les efforts liés au Projet 06, le plan national de transformation numérique et de réforme administrative du gouvernement.

Par ailleurs, Dông Nai développe actuellement un parc informatique concentré d’environ 119 hectares dans les communes de Long Duc et An Phuoc, pour un investissement total de plus d’un milliard de dollars américains.

Ce parc devrait servir de pôle de développement des technologies numériques et de maillon de la chaîne de fabrication des produits numériques. La province envisage également de créer une zone franche de 8.100 ha adjacente à l’aéroport international de Long Thành, avec un investissement prévu de 16 milliards de dollars. – VNA/VI