Dông Nai : Plus de 200 premiers étrangers se voient attribuer un compte d’identification électronique de niveau 2

Depuis le 1er juillet 2025, la Division de la gestion de l'immigration de la Police provinciale de Dông Nai a attribué des comptes d'identification électronique de niveau 2 à plus de 200 étrangers. Photo: sggp.vn

Depuis le 1er juillet 2025, la Division de la gestion de l'immigration de la Police provinciale de Dông Nai a attribué des comptes d'identification électronique de niveau 2 à plus de 200 étrangers, principalement des représentants d'entreprises à investissement direct étranger (IDE) opérant dans cette localité.

La lieutenante-colonelle Truong Thi Dung, cheffe adjointe de la Division, a indiqué que la province compte près de 3 000 entreprises à capitaux étrangers et environ 10 000 résidents étrangers.

Pour faciliter le processus, la Division a collaboré avec l'opérateur téléphonique Vinaphone afin d'aider les étrangers à obtenir des cartes SIM enregistrées sur place – une condition indispensable à l'activation du compte d'identification électronique. Cette assistance a permis à de nombreux étrangers de compléter les formalités sans avoir à se déplacer en plusieurs endroits.

Par ailleurs, afin de soutenir les étrangers peu familiers avec la langue vietnamienne, l'unité a mobilisé des agents maîtrisant l'anglais, le chinois et le sud-coréen. Ces agents fournissent des instructions directes et des services de traduction, réduisant ainsi les délais de traitement et augmentant la satisfaction des usagers.

Dans les temps à venir, l'unité continuerait de renforcer la communication et la coordination avec les entreprises, les zones industrielles et les organisations internationales. L'objectif est de garantir que tous les étrangers éligibles obtiennent leur compte d'identification électronique, ce qui facilitera la gestion de la population et simplifiera les transactions et procédures administratives au Vietnam. -VNA/VI