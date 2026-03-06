Dong Nai : le président de l'Assemblée nationale exige une préparation irréprochable des élections

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Ma a inspecté le 5 mars les préparatifs des élections législatives et locales prévues le 15 mars dans la province de Dong Nai. Photo: VNA

Le 5 mars au matin, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, également président du Conseil électoral national, accompagné d’une délégation de travail, a supervisé et inspecté les préparatifs des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031 dans la province de Dong Nai.

Lors d'une inspection sur le terrain au bureau de vote n°17 du quartier de Tan Trieu, le président a indiqué que Dong Nai comptait près de 4,5 millions d'habitants, dont plus de 421 000 membres de minorités ethniques, soit 9,4 % de la population. La province abrite également plus de 2,5 millions de fidèles, dont environ 1,4 million de catholiques, et un grand nombre de travailleurs migrants résidant dans ses zones industrielles.

Compte tenu de ces caractéristiques, il a suggéré que dans les zones à forte concentration de communautés religieuses, notamment catholiques, les autorités locales valorisent le rôle des personnalités respectées, telles que les curés et le clergé, dans la communication des électeurs. Le jour du scrutin (15 mars) tombant un dimanche, la province devrait organiser des horaires adaptés afin de faciliter le vote des paroissiens.

Le plus haut législateur a insisté sur la nécessité de recourir à des méthodes de communication diversifiées et appropriées. Photo: VNA

Pour les communautés ethniques minoritaires, le plus haut législateur a insisté sur la nécessité de recourir à des méthodes de communication diversifiées et appropriées, notamment en mobilisant les anciens des villages et les responsables communautaires, ainsi qu’en utilisant les langues des minorités ethniques.

Le président de l'AN Tran Thanh Man a également exhorté la province à se coordonner avec les conseils d'administration des zones industrielles, les entreprises et les propriétaires des chambres à louer afin de mettre à jour les chiffres de population, garantissant ainsi aux travailleurs migrants et aux électeurs dont le statut de résidence change à l'approche du jour du scrutin la possibilité d'exercer leur droit de vote.

Lors d'une séance de travail avec la Commission électorale provinciale, le président de l'AN a pris acte des préparatifs accomplis. Il a souligné que tous les candidats doivent s'engager sérieusement auprès des électeurs, que ce ne soit en personne ou en ligne, afin de comprendre leurs préoccupations et leurs aspirations, et non mener ces activités de manière superficielle.

Tran Thanh Man a ajouté que toutes les forces concernées doivent œuvrer sur le terrain pour examiner minutieusement les listes électorales, intensifier les efforts de sensibilisation des électeurs et assurer une préparation complète des élections, notamment en matière de sécurité, d'ordre public et de services de santé. Les autorités doivent également élaborer de manière proactive des plans d'urgence afin de pouvoir réagir rapidement à toute situation imprévue.

Il a par ailleurs rappelé aux autorités locales l'importance de veiller à ce que les membres des Conseils populaires communaux soient élus correctement et en nombre suffisant pour le prochain mandat.

Encourageant le recours aux technologies de l'information et à la transformation numérique dans la gestion des élections, il a appelé le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) et le ministère de la Sécurité publique à apporter un soutien supplémentaire afin de garantir le bon déroulement du scrutin.

Le président de l'AN Tran Thanh Man assiste à la cérémonie de lancement du premier tronçon du projet routier Huong Lo 2. Photo: VNA

Le même matin, le président de l'AN Tran Thanh Man a également assisté à la cérémonie de lancement du premier tronçon du projet routier Huong Lo 2. Projet d’infrastructure clé de la province de Dong Nai, cette route contribuera à compléter le réseau de transport urbain et à désengorger la route nationale 51, notamment sur le tronçon reliant le carrefour de Vung Tau à l’autoroute Ho Chi Minh-Ville – Long Thanh – Dau Giay. -VNA/VI