Doan Thien An sacrée Miss Grand Vietnam 2022

Doan Thien An, née en 2000, a été sacrée Miss Grand Vietnam 2022 lors de la finale de ce concours de beauté tenue le 1er octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Photo: VNA

La fille originaire de la province de Long An (Sud) a reçu la couronne de Miss Grand Vietnam et une prime de 400 millions de dongs. Elle représentera le Vietnam au concours Miss Grand International 2022 prévu en Indonésie.

Che Nguyen Quynh Chau, Tran Tuyet Nhu, Tran Nguyen Minh Thu et Ngo Thi Quynh Mai sont devenues les première, deuxième, troisième et quatrième dauphines.

Lors de la finale, les organisateurs ont annoncé une aide de plus de 1,7 milliard de dôngs en faveur des victimes du typhons Noru dans les trois provinces Centre de Quang Nam, Quang Ngai et Nghe An.