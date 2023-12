Dix nouveaux records asiatiques pour des plats et spécialités vietnamiens

Le pain Sai Gon, un des plats préférés des Vietnamiens comme étrangers. Photo : VNA Dix autres plats et spécialités culinaires vietnamiennes ont été reconnus comme de nouveaux records asiatiques par l'Asian Record Organisation, portant le nombre de plats vietnamiens dans ces catégories à 60 depuis 2012.



Nominés par l'Organisation des records du Vietnam (VietKings), ces records fraîchement accrédités comprennent le pain Sai Gon de Ho Chi Minh Ville, le riz aux moules de la province de Thua Thien-Hue, la fondue Phan Thiet de la province de Binh Thuan, la soupe de vermicelles au bouillon spécial de la province de Soc Trang, du riz gluant vert du village de Vong à Hanoï, la patate douce de la province de Quang Binh, le nougat au sésame de la province de Thua Thien-Hue et des fraises Da Lat de la province de Lam Dong, le banh tet-bûche de riz gluant farcie et cuite à la vapeur de Tra Cuon (de la province de Tra Vinh).

C'est la 4ème fois que l'Asian Records Organization annonce de nouveaux records asiatiques pour la cuisine et les spécialités vietnamiennes après les éditions en 2012, en 2013 et en 2022 avec la proposition de VietKings.

Vietkings a entrepris un voyage pour rechercher et promouvoir les valeurs uniques du Vietnam, en particulier ses valeurs culinaires et de spécialité, depuis 2012. Dans les temps à venir, VietKings continuera à mettre en avant les valeurs exceptionnelles du Vietnam dans de nombreux autres domaines, afin de promouvoir de manière globale l'image du pays et du peuple vietnamien auprès de ses amis du monde entier.-