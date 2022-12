Dix millions de produits vietnamiens vendus sur Amazon en 2022

Les produits vietnamiens ont la cote sur Amazon. Photo : Kenh14

Selon un nouveau rapport publié par Amazon, les vendeurs vietnamiens ont vendu près de 10 millions de produits sur cette plate-forme en 2022.

Ainsi, la valeur des exportations des vendeurs vietnamiens sur la plate-forme à augmenté de plus de 45 % en 2022. Parallèlement, le rapport indique que le nombre de vendeurs a augmenté de plus de 80 %, pour la plupart des moyennes et grandes entreprises. En particulier, le nombre de vendeurs ayant un chiffre d’affaires de 500.000 dollars a crû de 60 % par rapport à 2021.

Amazon ne divulgue pas le chiffre d’affaires, ni le nombre de vendeurs vietnamiens spécifiques qui ont rejoint la plate-forme. Le nombre de vendeurs n'est indiqué qu'en "milliers".

Les produits vietnamiens les plus vendus cette année comprennent la cuisine, la maison, le textile-habillement, les produits de santé et les utilitaires domestiques.

En 2022, le Vietnam s'est classé au 5e rang des 10 premiers marchés mondiaux en termes de croissance des ventes de commerce électronique au détail, avec 19 %, après les Philippines, l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, selon eMaketer. Et selon AlphaBeta, les revenus d'exportation du commerce électronique du Vietnam au cours de la période 2021-2026 devraient croître de plus de 20 % par an.

"Avec ses atouts tels que politique nationale soutenant les exportations, capacité de production abondante et développement rapide du commerce électronique, le Vietnam est dans un âge d'or pour faire décoller ses exportations en ligne", a déclaré Gijae Seong, directeur général d’Amazon Global Selling Vietnam.