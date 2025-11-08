Dix jours pour célébrer la culture vietnamienne en France

Le 34ᵉ Festival Changé d’Air, placé cette année sous le thème « Vietnam – culture, art, gastronomie, musique et vie quotidienne », s’est ouvert le 6 novembre au Centre socioculturel Le Rabelais. Photo: https://actu.fr/

Le 34ᵉ Festival Changé d’Air, placé cette année sous le thème « Vietnam – culture, art, gastronomie, musique et vie quotidienne », s’est ouvert le 6 novembre au Centre socioculturel Le Rabelais, dans la ville de Changé, département de la Sarthe, région Pays-de-la-Loire.



Pour la première fois, le Vietnam est invité d’honneur de cet événement, symbole du renforcement des échanges culturels franco-vietnamiens.



Organisé par le Centre Le Rabelais en collaboration avec plusieurs associations d’amitié franco-vietnamiennes telles que Les Amis du Vietnam, Arabesque, Diverscènes, ABM…, le festival propose pendant dix jours un vaste programme artistique : expositions, projections de films, spectacles de danse, de théâtre et de musique, ainsi que des ateliers culinaires.



Parmi les temps forts figurent l’exposition photographique « Le Nord Vietnam » de Jean-Pierre Ménard, les films « Mékong Stories » de Phan Dang Di et « À la verticale de l’été » de Tran Anh Hung, ou encore la pièce « Saigon/Paris : Aller simple » de la Compagnie Corossol, évoquant la vie de la diaspora vietnamienne.



Le festival se clôturera le 15 novembre par une soirée artistique et gastronomique célébrant la richesse et la vitalité de la culture vietnamienne au cœur de la France.



Selon les organisateurs, le Festival Changé d’Air, qui perdure depuis plus de trois décennies, a pour vocation de faire découvrir des cultures du monde. Cette année, le choix du Vietnam comme invité d’honneur témoigne de la reconnaissance du public français envers la beauté, la profondeur et la diversité de la culture vietnamienne, pleinement inscrite dans le dialogue et les échanges culturels mondiaux. – VNA/VI