Dix jeunes scientifiques primés du Prix "Golden Globe" 2023

L’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a dévoilé le 28 septembre la liste des 10 jeunes scientifiques qui ont remporté les Prix des sciences et technologies "Golden Globe" 2023.

Photo : Comité d'organisation

Plus de quatre mois après le lancement des Prix, le Comité d'organisation avait reçu 69 candidatures provenant de 38 agences, unités, universités, instituts de recherche, entreprises et d'ambassades du Vietnam, de l'Association des jeunes et étudiants vietnamiens à l'étranger.

Cette année, les prix du secteur des technologies de l'information, de la transformation numérique et de l'automatisation ont été attribués à trois personnes ; de celui des technologies médicales et pharmaceutique à trois ; des technologies de l'environnement à deux et des technologies de nouveaux matériaux à deux.

Depuis 2003, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh préside et se coordonne avec le ministère des Sciences et Technologies pour organiser les Prix des sciences et technologies "Golden Globe" dans le but de découvrir et d’honorer de jeunes talents vietnamiens âgés de moins de 35 ans l'année concernée, étudiant, faisant des recherches ou travaillant dans leur pays ou à l'étranger, avec des réalisations exceptionnelles dans le domaine des sciences et technologies.

Les Prix visent à promouvoir le mouvement d'apprentissage, de recherche et d'application des sciences et technologies, en constituant et développant un contingent de talents au service du développement du pays.

Les prix sont décernés chaque année, avec un maximum de 10 personnes primées dans cinq secteurs: technologies de l'information, transformation numérique et automatisation ; technologies médicale et pharmaceutique ; biotechnologies ; technologies de l'environnement ; et technologies de nouveaux matériaux.